Dos acróbatas argentinos detenidos por el ICE en Estados Unidos: quiénes son y qué se sabe de su situación migratoria

Dos acróbatas argentinos fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. La detención se concretó el pasado 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, cuando regresaban de un viaje para asistir al funeral de un amigo.

La pareja de artistas circenses son oriundos de Córdoba, pero residen en el país norteamericano desde 2020 donde construyeron una carrera profesional.

Quiénes son los argentinos detenidos en Estados Unidos

Los argentinos fueron identificados como Gustavo Romanello y Agustín Baccega. La pareja, que lleva años radicada en Estados Unidos, se instaló inicialmente en Arizona, donde ambos se desempeñaron como acróbatas en el Arizona Circus Center.

Tiempo después, según información aportada por TN, se mudaron a Florida para continuar su carrera artística en los parques temáticos de Orlando. Allí, Gustavo trabajaba de forma directa para Universal, mientras que Agustín prestaba servicios a través de una empresa externa y, en paralelo, se desempeñaba como especialista financiero en la autoridad aeroportuaria local.

Ambos formaban parte del circuito de espectáculos que convoca a miles de visitantes cada año, participando en producciones de Universal que combinaban destreza física, acrobacias y actuaciones en vivo. Sus colegas y amigos los describieron como artistas talentosos y personas muy queridas dentro de la comunidad circense.

La situación migratoria de los argentinos detenidos en Estados Unidos

Según sus allegados, ambos ingresaron legalmente a Estados Unidos en 2020, solicitaron asilo y contaban con permisos de trabajo vigentes hasta 2029. Sin embargo, el ICE sostiene que excedieron el tiempo de estadía autorizado por sus visas y advierte que tener una autorización laboral no impide una detención por infracciones migratorias.

Actualmente, Agustín permanece alojado en el Eloy Federal Contract Facility y Gustavo en el Florence Service Processing Center, dos centros de Arizona. Su abogado, Samuel Sketers, cuestionó el procedimiento y denunció que las autoridades derivaron los casos a la Justicia sin realizar una entrevista previa.

El arresto generó alarma entre sus familiares en Córdoba. Mónica, madre de Agustín, expresó su desesperación por el caso, mientras que Liliana, mamá de Gustavo, manifestó su angustia al desconocer en qué condiciones se encuentran sus hijos.

Mientras Gustavo ya tiene fecha de audiencia, Agustín sigue a la espera de novedades sobre su expediente.