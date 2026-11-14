El Gobierno acelera las negociaciones para reunir los votos y suspender las PASO

El Gobierno nacional tiene asegurada la mayoría para firmar el martes el dictamen a favor de la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y está cerca de alcanzar los 37 votos necesarios para convertir la iniciativa en ley, en la sesión prevista para el 26 de noviembre.

Suspensión de las PASO: el oficialismo busca asegurar 37 votos en el Senado

El debate se realizará a las 15 en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto. La Libertad Avanza cuenta con seis integrantes y tiene el respaldo de cuatro aliados, por lo que reúne 10 de las 19 firmas necesarias para habilitar el tratamiento en el recinto.

Según Noticias Argentinas, el principal desafío será alcanzar la mayoría absoluta que exige la aprobación de una reforma electoral. Actualmente, el oficialismo cuenta con 21 senadores y necesita sumar otros 16 votos. Para conseguirlos, debe reunir el apoyo de siete de los diez integrantes de la UCR, tres del PRO y al menos seis legisladores provinciales.

Las negociaciones quedaron en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien buscará cerrar acuerdos durante el fin de semana. La Casa Rosada ya avanzó con gobernadores que respaldan la suspensión, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Sáenz (Salta).

También intenta sumar a los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua, y Tucumán, Osvaldo Jaldo, aunque este último mantiene reparos.

Otro punto de discusión es el alcance de la reforma. Los aliados reclaman que, si se aprueba parcialmente el proyecto, se incorpore Ficha Limpia, que impide candidaturas de personas con condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia.

En la UCR, Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger rechazan suspender las primarias. Los tres senadores del PRO definirán su postura el lunes.

La negociación también está atravesada por diferencias internas: Patricia Bullrich se apartó de las conversaciones, mientras Martín Menem presiona para avanzar con la sanción de la iniciativa.