Los Pumas vencieron a Italia por 19-14 en el Nations Championship

Los Pumas lograron una trabajada y sufrida victoria por 19-14 frente a Italia en el Estadio Comunale Luigi Ferraris de Génova, por la quinta jornada del Nations Championship.

Con el recuerdo fresco de la derrota ante Irlanda, el seleccionado argentino tuvo que batallar hasta la última pelota, incluso defendiendo con 13 hombres en el tramo final, para llevarse un triunfo vital de tierras europeas.

Un arranque complicado y empate en el descanso

La visita a tierras italianas no empezó de la mejor manera para el conjunto nacional. El equipo local sorprendió en el amanecer del encuentro con una gran jugada hilvanada tras un line, culminada con el try de Monty Ioane y la conversión de Tommaso Allan a los 4 minutos.

A lo largo de la primera mitad, el desarrollo se tornó áspero, impreciso y con infracciones constantes, incluyendo una tarjeta amarilla a Tomás Albornoz. El scrum argentino sufrió dolores de cabeza y el dominio territorial no se traducía en peligro real en el ingoal rival.

Sin embargo, sobre el cierre de la etapa inicial, la clásica fórmula de line y maul dio sus frutos: Bautista Bernasconi se filtró para apoyar el descuento, y el propio Albornoz firmó la conversión para estampar el 7-7 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, el seleccionado buscó enderezar el rumbo con variantes desde el banco y una marcha más en ataque.

A los 14 minutos del segundo tiempo, una gran jugada colectiva tras un scrum derivó en la aparición solitaria de Rodrigo Isgró por la bandera derecha para dar vuelta el marcador con un 12-7.

👏🏻🇦🇷 ¡SE JUNTARON DOS QUE JUEGAN POCO! Luego de un line, Chocobares combinó con Mateo Carreras y el Pistón tucumano firmó su try para #LosPumas. ➕ Mirá el mejor rugby por ESPN en el Plan Premium de Disney+. https://t.co/RBUhLmj73E — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 14, 2026

Poco después, aprovechando la superioridad numérica por la amarilla a Enoch Opoku Gyamfi, Mateo Carreras estiró la diferencia a 19-7 con una gran conquista tras otra jugada asociada de los forwards.

No obstante, el cierre se tiñó de dramatismo. Un nuevo paso en falso en el maul defensivo derivó en amarilla para Joel Sclavi, penal y, minutos más tarde, en un try-penal sumado a la expulsión temporal de Efraín Elías.

Con dos hombres menos y defendiendo con uñas y dientes el 19-14, Los Pumas resistieron el embate final de los italianos.

En la última jugada del partido, la Azzurra tuvo un penal a favor que eligió mandar al line; tras el lanzamiento, el envío se fue por el ingoal y el árbitro decretó el final que desahogó a todo el equipo argentino en Génova.