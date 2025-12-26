Jugaban un picado en la playa y una estrella del fútbol mundial les pidió permiso para sumarse

Lamine Yamal no pasa desapercibido ni en sus días de descanso. El joven delantero del Barcelona eligió Dubai para disfrutar de las vacaciones que le dio el entrenador Hansi Flick, y en las últimas horas se volvió viral por un gesto que enamoró a todos los fanáticos del fútbol.

Un video publicado en redes sociales mostró al joven futbolista catalán jugando un partido informal en la arena junto a un grupo de chicos locales. Los nenes, que estaban disfrutando de un picado bajo el sol, no podían creer que compartían cancha con una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

El picado que jugó Lamine Yamal con unos jóvenes en una playa de Dubai

“Estaba jugando al fútbol en la playa hasta que… Lamine Yamal nos preguntó si podía jugar con nosotros”, escribió uno de los jóvenes que compartió imágenes del increíble momento en las redes sociales.

Yamal no se guardó nada: tiró lujos, gambetas y hasta remates imposibles, desatando la ovación de los presentes. Al final, varios de los chicos se sacaron fotos con el futbolista azulgrana, llevándose un recuerdo imborrable de una tarde mágica.

El ídolo del Barcelona se sacó fotos con los fanáticos.

El descanso de Lamine Yamal: Navidad en familia y una entrega de premios

El delantero está pasando estos días de Navidad en Dubai junto a su familia. Su mamá, Sheila, compartió imágenes de la cena de Nochebuena en redes sociales, mientras que el propio Lamine subió videos divertidos junto a su hermano menor.

Pero el descanso tiene fecha de vencimiento: el domingo 28 de diciembre, Yamal tiene previsto asistir a la gala de los Globe Soccer Awards, uno de los eventos más importantes del fútbol internacional.

El lunes 29, junto al resto del plantel del Barcelona, deberá volver a los entrenamientos para preparar el próximo partido ante el Espanyol. La vuelta será con un entrenamiento de puertas abiertas para que los hinchas puedan alentar de cerca.