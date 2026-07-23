Ranking de billeteras virtuales: cuáles ofrecen los mejores rendimientos hoy, 23 de julio de 2026

En un panorama financiero caracterizado por la alta volatilidad y los constantes vaivenes del mercado, dar con un sitio ideal para guardar el dinero se convierte en todo un desafío para los argentinos.

Los ahorristas dudan entre colocar sus pesos en el tradicional plazo fijo o inclinarse por las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales; por eso, a continuación te mostramos cómo quedó el nuevo ranking.

Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos hoy, 23 de julio de 2026

Las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales en Argentina suelen cambiar con frecuencia, pero resultan atractivas porque ofrecen rendimientos diarios debido a que invierten el dinero de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que permite tener el dinero siempre disponible (liquidez inmediata).

El último relevamiento publicado en el sitio billeterasvirtuales.com.ar, evidenció que la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales se actualizaron dejando afuera del top 10 a Mercado Pago y se enlistaron de la siguiente manera: