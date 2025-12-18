La edición dorada de la Regata del Río Negro fue presentada en Neuquén

Siempre resultarán gratificantes las convocatorias a eventos con tanta historia y tanta gloria como la Regata del Río Negro. Este jueves al mediodía a la altura del puente carretero sobre la Ruta 22, pero del lado neuquino, autoridades provinciales y municipales le dieron la bienvenida a la edición N° 50 de la tradicional competencia, donde estuvieron reunidas buena parte de los grandes héroes del canotaje provincial de todas las épocas.

Ver a Oscar Roza, el primer ganador de la Regata, a sus 90 años junto a sus nietos recibiendo los saludos y el respeto de todos, no son más que homenajes en vida a aquellos deportistas que desafiaban la bravura del río en épocas donde las embarcaciones, de madera y lona pintada, eran muy diferentes a las de ahora. Roza junto a Oscar Focarazzo, también neuquino, ganaron la travesía Neuquén-Viedma, como se llamaba por entonces, en 1965, año que comenzaría a gestarse lo que hoy es leyenda.

El primer ganador de la Regata, Oscar Roza, junto a sus nietos y uno de los hijos de Coco Coronel. (Foto/Flor Salto)

La Regata llegará a las 50 ediciones el próximo 8 de enero cuando se largue la primera etapa entre Plottier y la Isla Jordán de Cipolletti. En total serán 9 los parciales (con dos días de descanso) que tendrá la prueba, que tendrá un recorrido total de casi 430 kilómetros de competencia. En el acto de bienvenida el presidente del Club Náutico La Ribera, organizador de la carrera, agradeció el apoyo de las autoridades e invitó a la comunidad neuquina del canotaje a sumarse a la fiesta de todos los veranos, que esta vez será muy especial.

Juan de la Cruz Labrín, seis veces ganador de la Regata del Río Negro (Foto/Flor Salto)

Glorias del canotaje como Juan de la Cruz Labrín, seis veces ganador de la Regata, y Sergio Mangín, vencedores como dupla en la edición 1993, y también los hermanos Franco y Dardo Balboa (ganadores en 2018 y 2023) estuvieron en la ceremonia, donde también se distinguió a los hijos del recordado palista y balizador de la Regata, Jesús Coco Coronel, fallecido este año.

«Me siento reconfortado, hasta creo que voy a hacer la primera etapa de la Regata 2026, la voy a hacer a modo de paseo, pero la voy a hacer», afirma Juan de la Cruz Labrín, que viene de superar un problema de salud. «Ya me comprometí con la gente de la organización y con algunos amigos que están involucrados en todo esto tan lindo que es el canotaje».

Después de recibir el certificado de reconocimiento por parte del Ministerio de Deportes y Cultura de Neuquén, Franco Balboa habló sobre su regreso a la competencia junto a Dardo. «La verdad que es siempre un placer poder remar con mi hermano. Es mi referente desde que soy chico. Me ha acompañado y me ha enseñado de la fortaleza y del sacrificio. Y bueno, este año yo tenía muchas ganas de poder representar a Neuquén en esta regata del Río Negro, una edición tan especial. Pensando en quién podía ser mi mejor compañero o con quién podía hacer la mejor regata, no había duda que era mi hermano Dardo. Sé de lo que somos capaces juntos».

Dardo y Franco Balboa, ganadores de la Regata 2018 y 2023.

A su lado, Dardo apuntó que la Regata 2026 «va a estar muy linda, muy competitiva por los botes que hay. Todos buenos y muy fuertes. Nos gusta cuando se pone así picante. Siempre hemos querido correr con gente de nivel. Así que súper contentos, terminando cada uno y todos los entrenamientos que tenemos para poder llegar lo mejor posible. Yo estuve bastante tiempo parado, así que bueno, había que ponerse manos a la obra y empezar a entrenar firme».

Franco, que la última vez que corrió la Regata fue justamente en el 2023 cuando la ganó con Dardo, recordó los dos triunfos que consiguió junto a su hermano. «Tuvimos la primera oportunidad en 2018, de volver a competir contra la leyenda de Pinta y Mozzicafreddo. En 2023 teníamos un desafío aún más grande, que era competirle a los campeones mundiales, a los franceses Quentin Urban y Jeremy Candy. Por suerte pudimos dejar la copa acá en Argentina y en Neuquén».

En la ceremonia también estuvo el intendente de Plottier Luis Bertolini, quien será el primer anfitrión de esta aventura itinerante que es la Regata del Río Negro. La prueba se largará desde el balneario municipal el próximo jueves 8 de enero. «Plottier ha sido honrado nuevamente como el punto de inicio de esta prueba tan particular como es la Regata del Río Negro, que une a ambas provincias, en una edición tan especial como son estos 50 años. Nosotros nos sentimos muy contentos de ser parte de todo esto. Toda una logística de la Regata que se va a instalar allí, en nuestro camping, donde ohemos tomado la decisión hace varios meses de hacer un montón de obras, hemos mejorado mucho la accesibilidad, tenemos veredas, tenemos nuevas instalaciones para que ese día sea una fiesta».