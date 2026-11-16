Se suspendió la Doble Apolo 2027 luego de los incidentes en la última edición en Roca

Los organizadores de la Doble Apolo de Roca confirmaron la suspensión de la prueba para el 2027 luego de los incidentes que se vivieron en la última edición.

El 12 de julio pasado, un grupo de personas a caballo agredieron a algunos participantes de la carrera de trail running con piedras y rebencazos.

Luego de los incidentes, la comunidad mapuche Lof Leufuche difundió un comunicado en el que vinculó los hechos con un conflicto territorial que mantiene desde hace años.

Señalaron que la comunidad se siente «avasallada, perjudicada e ignorada y atropellada» cada vez que la competencia «invade nuestro territorio».

También indicaron que no fueron consultados ni informados y que tampoco los recibieron para una reunión. Desde la organización, manifestaron que el evento contaba con las autorizaciones necesarias para su realización.

«Hoy nos toca escribir estas líneas con el corazón en la mano y con una profunda tristeza. Después de mucho reflexionar, dialogar y evaluar cada escenario posible, hemos tomado la dolorosa decisión de no realizar la edición 2027 de la Doble Apolo», anunciaron en el comunicado de hoy.

«Llegar a esta determinación nos duele profundamente. Asimismo, lamentamos que la suspensión afecte de manera directa a todo el personal y a los proveedores que trabajan y cobran por sus rubros en la organización, y de forma indirecta a toda la ciudad, que se ve favorecida por el consumo en alojamientos, combustibles y alimentos de quienes viajan desde distintos puntos del país para participar de la misma», continuaron.

«Hoy sentimos que no contamos con las garantías institucionales de la justicia necesarias para asegurar que los graves hechos ocurridos en la última edición no vuelvan a repetirse. En este caso nos solidarizamos con los profesores Fernando Castro y Diego Salguero, quienes fueron los más afectados y en consecuencia hicieron la denuncia penal, presentando los certificados médicos correspondientes. A pesar de habernos presentado como querellantes ante la justicia, la fiscalía no ha actuado hasta el momento», precisaron.

«No podemos, ni queremos, exponer nuevamente a nuestra comunidad a situaciones de indefensión o incertidumbre cuando lo que debería primar es el disfrute, la seguridad y el juego limpio. Nos duele dar un paso al costado este año, pero creemos firmemente que cuidar la integridad de la Doble Apolo es también saber frenar a tiempo cuando las condiciones no están dadas», agregaron.

«Ojalá el tiempo y las instituciones nos devuelvan pronto las garantías que merecemos para volver a encontrarnos en la línea de largada», concluyeron.