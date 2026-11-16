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Economía

Superávit fiscal de $1,58 billones en octubre: el gasto en jubilaciones y AUH creció por encima de la inflación

El resultado financiero fue positivo tras el pago de intereses de la deuda. En diez meses, el superávit primario ronda el 1,4% del PIB y el financiero, el 0,4%.

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Redacción

Por Redacción

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en X que el Sector Público Nacional cerró octubre con un superávit financiero de $1,58 billones. (Foto: archivo Clarín Fotografía)

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en X que el Sector Público Nacional cerró octubre con un superávit financiero de $1,58 billones. (Foto: archivo Clarín Fotografía)

El Sector Público Nacional registró en octubre un superávit financiero de $1.578.627 millones (unos US$1.002 millones al tipo de cambio oficial del Banco Nación para la venta), producto de un superávit primario de $1.931.156 millones y del pago de $352.530 millones de intereses de la deuda pública, neto de los intra sector público. Así, en los primeros diez meses del año acumuló un superávit financiero en torno al 0,4% del PIB y uno primario de aproximadamente 1,4%, según informó el Ministerio de Economía.

El ministro Luis Caputo difundió el dato en su cuenta de X, donde destacó que el superávit financiero creció 204,9% frente a octubre del año pasado, en términos nominales. El resultado también supera al de septiembre, cuando el saldo financiero había sido de $977.173 millones.

Cómo se explica el superávit fiscal de octubre: ingresos y gastos

Los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron $15.725.627 millones (unos US$ 9.985 millones), con una suba interanual de 31,2%. Dentro de ese total, los recursos tributarios crecieron 34,1%, por encima de la inflación minorista, según Economía.

Los gastos primarios, en cambio, sumaron $13.794.471 millones (unos US$ 8.758 millones) y aumentaron 23,6% interanual. Esa diferencia entre lo que crecieron los ingresos y lo que crecieron los gastos explica el resultado positivo del mes.

Qué pasó con las jubilaciones, la AUH y los subsidios en octubre

Las prestaciones sociales sumaron $8.947.229 millones, con una suba de 29,8% interanual. En términos reales, es decir, descontada la inflación, el gasto en jubilaciones y pensiones creció 2,1% y el de la Asignación Universal por Hijo (AUH), 2,2%, según Caputo.

Los subsidios económicos llegaron a $1.159.650 millones, apenas 11,4% más que un año atrás: $903.994 millones fueron para energía y $255.656 millones para transporte. Los gastos de funcionamiento sumaron $2.366.284 millones (+24%) y las transferencias corrientes, $4.396.563 millones (+24,7%).

El gasto de capital fue de $307.459 millones. Dentro de ese rubro se destacaron las obras de infraestructura eléctrica, que subieron 159,8%, y las hídricas, con un alza de 38,4%.

Qué se espera para diciembre y el cierre del año fiscal

Según Caputo, el dato de octubre es consistente con el resultado previsto para este año en el Proyecto de Presupuesto 2027. El ministro aclaró que en diciembre el gasto primario sube por razones estacionales, como ocurre todos los años.

Ese aumento se explica, sobre todo, por el pago de la segunda cuota del aguinaldo a jubilados y empleados públicos. Por eso el resultado del último mes suele ser más ajustado que el del resto del año.


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El Sector Público Nacional registró en octubre un superávit financiero de $1.578.627 millones (unos US$1.002 millones al tipo de cambio oficial del Banco Nación para la venta), producto de un superávit primario de $1.931.156 millones y del pago de $352.530 millones de intereses de la deuda pública, neto de los intra sector público. Así, en los primeros diez meses del año acumuló un superávit financiero en torno al 0,4% del PIB y uno primario de aproximadamente 1,4%, según informó el Ministerio de Economía.

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