Otra actuación consagratoria: el reginense Federico Bottos brilló en Buenos Aires y estableció dos récords argentinos

El joven nadador reginense Federico Bottos confirmó su gran presente en la temporada 2026 y sumó nuevos logros a su corta pero fructífera carrera deportiva, que lo sitúa como una gran promesa de la natación argentina.

El rionegrino, de apenas 15 años, que este año consiguió importantes logros representando al país en Colombia, se destacó una competencia nacional de primer nivel, logrando medallas y estableciendo dos récords argentinos en la categoría Cadetes.

Bottos compitió en el torneo por el 57° aniversario de la Federación de Natación de Buenos Aires (FENABA), desarrollado en el Complejo Acuático Olímpico y con la presencia de nadadores de distintos clubes de todo el país.

Doble récord nacional de Matías Chaillou 🥇 en Torneo Aniversario de FeNaBa 🏊‍♂️ El marplatense es el 1° juvenil de la historia de la natación 🇦🇷 en bajar la barrera de los 49s en 100m libre de pileta corta (48.36) Federico Bottos 🥉 récord de cadetes (49.97) Video FENABATV https://t.co/Eirg6LbAVL — Identidad Deportiva (@idendeportiva) October 16, 2026

El oriundo de Villa Regina, que actualmente representa al Campana Boat Club de Buenos Aires, comenzó con todo el mismo jueves, en el arranque de la competencia, logrando imponerse en dos pruebas y estableciendo dos récords nacionales.

En los 200 metros combinados, el joven nadador consiguió el primer puesto con un tiempo de 2m01s65/100, nueva marca referencial en su categoría. Ese mismo día, Fede subió a lo más alto del podio en los 100 metros libres, tras coronar la prueba con un tiempo de 49s97/100; su segundo récord nacional del torneo.

Bottos siguió sumando medallas el viernes, durante la segunda jornada de competencia, tras quedarse con el segundo puesto en los 100 metros espalda, con un tiempo de 54 segundos y 47 centésimas.

Su consagratoria actuación en Buenos Aires llega después de su participación en el Campeonato Panamericano de Natación disputado en Ibagué, Colombia, donde Bottos representó a la Argentina y se consagró campeón en la categoría Cadetes. En el Panamericano obtuvo siete medallas de oro y tres de plata, además de establecer un récord panamericano en los 50 metros libres.