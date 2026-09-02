Se viene la 19° Regata del Río Colorado, una nueva aventura entre Catriel y 25 de Mayo

La regata unirá Catriel y 25 de Mayo, La Pampa, el próximo 20 de septiembre. (Gentileza)

La tradicional travesía náutica tendrá aproximadamente 15 kilómetros y finalizará con un gran asado grupal a orillas del río. La Asociación Amateur de Deportes Náuticos de Catriel y 25 de Mayo ya prepara una nueva aventura sobre las aguas del río Colorado.

Luego de la exitosa bajada, que se llevó el 17 de enero pasado bajo el lema “En defensa de nuestro río”, llega ahora una nueva Regata del Río Colorado, una propuesta que vuelve a reunir deporte, naturaleza, camaradería y pasión por los ríos.

La actividad está prevista para el domingo 20 de septiembre, siempre y cuando las condiciones climáticas permitan su realización.

La regata es un nuevo desafío para los amantes de los deportes náuticos.

La travesía tendrá un recorrido aproximado de 15 kilómetros, con largada desde el sector denominado Valle de la Luna, en la ciudad de Catriel, para finalizar en el Camping Municipal del barrio Santa Cruz, ubicado a la vera del río Colorado.

Una vez finalizada la regata, llegará uno de los momentos más esperados: un gran asado grupal, donde los participantes podrán compartir la experiencia, anécdotas y disfrutar de una jornada de camaradería junto al río.

Las inscripciones son limitadas

La participación tendrá un costo mínimo y las inscripciones serán limitadas, por lo que se recomienda a los interesados comunicarse con anticipación.

Para obtener mayor información e inscribirse, los interesados deberán comunicarse con los instructores: Fabián Valdebenito, Diego Ruiz y Cristian Pereyra al siguiente número de contacto: 2995 722 128.

Una vez más, la Asociación Amateur de Deportes Náuticos de Catriel y 25 de Mayo invita a los amantes del kayak y de las actividades náuticas a ser parte de una nueva experiencia sobre el río Colorado.