Se viene la primera edición de «El Maruchito, desafío a campo traviesa»

La presentación se realizó en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales, de General Roca, en el marco del 7° Festival de arte y cultura patagónicos La Pasión del Maruchito. (Foto Alejandro Carnevale)

El Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA) acaba de lanzar la primera carrera “El Maruchito, desafío a campo traviesa”, una prueba de running que se realizará el próximo 18 de octubre en el predio ubicado en la ruta 74, a 10 km de Aguada Guzmán. La presentación se realizó en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales, de General Roca, en el marco del 7° Festival de arte y cultura patagónicos La Pasión del Maruchito.

La carrera contará con tres modalidades, pensadas para diferentes públicos: competitiva de 12 kilómetros (requiere inscripción previa mediante formulario web – www.iupa.edu.ar) . Los primeros 100 inscriptos recibirán una remera oficial del evento.

Una carrera recreativa de 5 kilómetros, también con inscripción online vía formulario de inscripción, destinada a corredores que buscan una experiencia más distendida. Además habrá una caminata familiar de 3 kilómetros que no requiere inscripción previa y se podrá anotar directamente el día del evento. La acreditación para la carrera será el día de la prueba a las 10:00; y la largada a las 12:00. Se le hará entrega de medallas para todos los participantes.

El acompañamiento a la celebración en homenaje al Maruchito se hace desde hace 7 años el IUPA. Lo llevan adelante con artistas y estudiantes de la Universidad y de los talleres de las Escuelas de Arte Popular que se dictan a lo largo y a lo ancho de la provincia, sumándose así a los tradicionales festejos que hace años realizan los devotos del Maruchito, Pedro Farías.