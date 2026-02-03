Se viene un fin de semana de beach vóley en Cipolletti: llega el Tour Rionegrino

Se viene un fin de semana a puro beach vóley en Cipolletti. (Foto: Gobierno de Río Negro)

El fin de semana del domingo 11 de enero se disputó la primera etapa del Tour Rionegrino 2026 de beach vóley en las instalaciones del Club Social y Deportivo Beltrán, con la participación de más de 30 duplas.

La competencia continuará este fin de semana, con la segunda etapa que se llevará a cabo el sábado 7 y domingo 8 de febrero en Cipolletti.

La actividad, organizada por la Federación Rionegrina de Vóleibol, con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte de la provincia, estará destinada a duplas de las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, en ambas ramas.

Quienes participen no solo competirán por quedarse con el triunfo en esta segunda jornada, sino que también serán evaluados con vistas a integrar futuros seleccionados rionegrinos que representarán a la provincia en competencias regionales.

Además, todavía hay tiempo para inscribirse y ser parte de un fin de semana a puro beach vóley. Las personas interesadas podrán anotarse hasta este miércoles 4 de febrero a las 20, comunicándose al número 2920 419012.

Los podios en Luis Beltrán

Los resultados finales de la competencia en Luis Beltran, el sábado 10 y domingo 11 de enero, fueron los siguientes:

Sub 12 Femenino

1- Felicitas Aramendi Llorente / Faustina Sanchez Troncoso ( L. Beltrán).

2- Carmela Bisterfeld Curetti / Amelí Díaz Bagli (Viedma).

3- Lara Villegas / Isabella Cirillo (Luis Beltrán).

Sub 12 Masculino

1- Feliciano Aramendi Llorente / Tobias Bertolini Lagos (L. Beltrán).

2- Santino Ungar / Rojas Benicio (Neuquén).

3- Salvador Giretti Barrera / Luccio Starnone Comin (L. Beltrán).

Sub 14 Femenino

1- Lupita Aramendi Llorente / Delfina López Corona (L. Beltrán).

2- Brunella Vasquez (L.Beltrán) / Mora Hurstel (General Roca).

3- Guz Alexia / Sepulveda Delfina (Neuquén).

Sub 14 Masculino

1- J. Martin Vergara / Santino Galucci Melo (L. Beltrán).

2- Lautaro Cornejo / Pedro Moreno (Viedma).

3- Pompeo Vidoni (Bariloche) / Tiziano Costanzo (L.Beltrán).

Sub 16 Femenino

1- Lupita Aramendi Llorente (L.Beltrán) / Mora Hurstel (G. Roca).

2- Delfina López Corona / Josefina Garcia (L.Beltrán).

3- Isabella Ortiz / Juliana Benavidez (Allen).

Sub 16 Masculino

1- Santino Gentile / Bautista Gentile (L.Beltrán).

2- J.Martin Vergara (L.Beltrán) / Angus Anticoy (Viedma).

3- Isaias Ringoni/Thiago Gil (Choele Choel).

Sub 18 Femenino

1- Martina López / Josefina Garcia (L. Beltrán).

2- Camila Castro / Marietta Erbin Ibañes( Viedma).

3- Nahiara León / Camila Fernández ( Viedma).

Sub 18 Masculino

1- Santino Gentile / Bautista Gentile (L. Beltrán).

2- Matias Blanco / Laureano Malaspina (L.Beltrán).

3- Miqueas Dicembrile / Owen Martinez (Viedma).