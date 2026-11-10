Se viene una movida histórica para las Picadas en el autódromo de Cetenario

Con 17 máquinas de seis y ocho cilindros del Team Piedigrossi, pilotos regionales y una exhibición de autos, Speed Race prepara una jornada inolvidable en el autódromo de Centenario. La cita será el sábado 14 de noviembre y ya se vendieron más de 500 entradas de manera anticipada.

Las picadas se transformaron en un clásico de la región, con tremendas convocatorias y por eso, los organizadores apuestan por más, con sorpresas en cada una de las fechas. Ahora será el turno del reconocido team, encabezado por Fernando Piedigrossi, quien llegará al trazado de la Colonia con autos reconocidos a nivel nacional.

Anoten estos nombres

Entre los protagonistas estarán Mario Chiquini con “El Rogelio”, Máximo Piedigrossi, Leonardo Capito con “Hormiga Tour”, Carlos Rojas con “La Caza Fantasmas”, Ángel Chena, Ezequiel Sánchez y Héctor Angotti, entre otros integrantes del reconocido equipo. A ellos se sumarán los pilotos regionales, que también tendrán su lugar en una programación que combinará distintas categorías y preparaciones.

Uno de los grandes atractivos será la presentación de Tobías Clara con su Chevrolet Opala de seis cilindros turbo. El piloto argentino, que compite en Brasil, llegará a Centenario para correr por primera vez en la Argentina con este auto. Su participación será uno de los puntos destacados de una jornada que permitirá conocer de cerca máquinas que habitualmente se presentan fuera de la región.

Se viene una jornada muy especial en Centenario. (Gentileza)

La propuesta también incluirá una exhibición de autos, con la presencia de los clubes del Falcon de las filiales de Plottier y Neuquén. Sus integrantes acompañarán el encuentro con sus vehículos, sumando otro atractivo para los seguidores de los clásicos y las familias que se acerquen al autódromo.

Los horarios y los precios de las entradas

Las puertas abrirán a las 11 y la actividad en pista comenzará a las 15 con las pruebas libres de motos, mientras que la competencia se pondrá en marcha a las 16. Los autos tendrán sus pruebas libres desde las 18 y, a partir de las 20, comenzarán las categorías de autos, extendiendo el espectáculo hacia la noche.

Además de disfrutar de las picadas y la exhibición, el público podrá recorrer los boxes y conocer de cerca a los pilotos y sus vehículos. Las distintas modalidades de entrada ofrecerán alternativas para seguir la actividad: la General incluye acceso a boxes y al sector del paredón, frente a la pista; la VIP permite ingresar a boxes y al sector de pista habilitado para el público; y la ultra VIP suma el acceso a las tribunas.

Las entradas anticipadas podrán adquirirse hasta el jueves 12 de noviembre a las 22, a través de speedracesapp.online. Los valores son de 30.000 pesos para la general, 50.000 para la VIP y 70.000 para la ultra VIP. El día del evento también se venderán entradas en puerta, con precios de 40.000, 60.000 y 80.000, respectivamente.

Los pilotos de autos y motos también podrán preinscribirse mediante la aplicación hasta el jueves a las 22. La preinscripción tiene un valor de 20.000, mientras que la inscripción en puerta costará 40.000. En ambos casos, el seguro AAVV más FNA tiene un costo adicional de 40.000.