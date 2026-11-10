Se retiró Apolo, el perro de Río Negro con mayor cantidad de intervenciones odorológicas en Argentina 

Nacido el 15 de marzo de 2016, Apolo es un ejemplar de raza ovejero alemán. Foto: prensa gob de RN.

Apolo se retiró oficialmente de la Policía de Río Negro en un acto de reconocimiento a su trayectoria en el Departamento de Criminalística, donde integró la Sección de Odorología Forense junto a su guía, el suboficial mayor Gastón Chiappe.

A lo largo de su carrera realizó 456 pericias odorológicas. De acuerdo con los antecedentes institucionales, esa cifra lo convierte en el perro con mayor cantidad de intervenciones de esta especialidad registradas en el país. Su trabajo contribuyó a distintas investigaciones judiciales y al desarrollo de la Odorología Forense dentro de la fuerza provincial.

Nacido el 15 de marzo de 2016, Apolo es un ejemplar de raza ovejero alemán que desde sus primeros meses atravesó un proceso de crianza, formación y adiestramiento especializado para desarrollar sus capacidades de identificación odorológica.

Fue adquirido a los 50 días de vida y comenzó con ejercicios de obediencia básica y socialización. A los seis meses inició el entrenamiento específico en Odorología Forense, bajo la responsabilidad de la suboficial principal técnica Claudia Castro, quien estuvo a cargo de su preparación.

Su incorporación formal a la Policía de Río Negro se concretó el 7 de octubre de 2020. Sin embargo, antes de esa fecha ya había comenzado a participar en actividades periciales junto a Chiappe, con quien conformó un binomio especializado.

Las investigaciones en las que participó Apolo

Desde sus primeras intervenciones, Apolo trabajó en causas vinculadas con homicidios, femicidios, robos agravados, hurtos, daños y otros hechos delictivos que requirieron técnicas de identificación odorológica.

Su labor también trascendió los límites de Río Negro. Fue convocado para realizar pericias en Chubut y Santa Cruz, y participó en trabajos de investigación junto a una institución de investigaciones de la Policía Federal.

Entre las actuaciones más destacadas de su trayectoria figuran causas por homicidios en Trelew y Caleta Olivia, investigaciones por femicidios en General Roca y procedimientos por robos agravados en distintas localidades rionegrinas.

El retiro de Apolo y su nueva vida en familia

Las 456 pericias realizadas fueron el resultado de años de formación, entrenamiento y trabajo coordinado. En ese recorrido también fueron fundamentales la dedicación de su adiestradora, Claudia Castro, y el vínculo de trabajo que consolidó con su guía, Gastón Chiappe.

Con su retiro se cierra una extensa etapa de servicio en la Sección de Odorología Forense. Su trayectoria y la cantidad de intervenciones realizadas lo convirtieron en un caso destacado dentro de la Policía de Río Negro.

Ahora Apolo disfruta de una nueva etapa junto a Claudia Castro, con quien vivió toda su vida y que estuvo a cargo de su formación especializada. Lejos de la actividad operativa, pasará sus próximos años en familia, rodeado de los cuidados y el afecto después de años de trabajo.