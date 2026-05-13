¿Sebastián Villa quiere volver a Boca?: «Riquelme me puede llamar»

Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena en el fútbol argentino tras referirse a la posibilidad de regresar a Boca Juniors. El colombiano, una de las figuras del semestre con Independiente Rivadavia, admitió que aceptaría conversar con Juan Román Riquelme si surgiera un interés formal del club de la Ribera.

«Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie», aseguró Villa en una entrevista con TyC Sports. Además, remarcó la importancia que tuvo el Xeneize en su carrera y destacó el vínculo que todavía mantiene con los hinchas. «En Boca gané ocho títulos y jugué muchísimos partidos. Mi paso no fue en vano», sostuvo.

El extremo de 29 años también reveló que recientemente mantuvo conversaciones con integrantes del entorno futbolístico xeneize. «Tuve la oportunidad de hablar con Chicho hace poco y quedamos en seguir hablando», explicó, dejando abierta la posibilidad de una negociación en el próximo mercado de pases.

Durante la charla, el delantero también hizo referencia a las causas judiciales que marcaron su salida de Boca y reconoció errores en su vida privada. «Confié en personas que no debía confiar. Tuve un proceso muy difícil y siempre estuve a disposición de la justicia», señaló. Cabe recordar que Villa fue condenado en una causa por violencia de género y luego resultó absuelto en otra denuncia por abuso sexual.

Sebastián Villa llegó a Boca en 2018 y se fue en 2023. (Foto: Matias Baglietto / REUTERS)

Por otra parte, el atacante recordó el interés que River Plate mostró por él en el último mercado de pases. «Hubieron llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números», afirmó.

En aquel momento, en diálogo con Picado TV, reveló que su relación con el «Torero» no había cerrado de la mejor manera: «No quedó bien la relación con Riquelme por diferentes motivos. Si me toca darle la mano, no tengo problemas en hacerlo porque no soy rencoroso. Soy noble, con gran corazón y Boca ya es pasado», reconoció a principios de enero de 2026.

De todas maneras, dejó en claro que hoy su foco principal está puesto en Independiente Rivadavia y en cumplir otro gran objetivo: integrar la lista de Colombia para el Mundial 2026. «La Selección Colombia es todo para mí. Sueño desde chico con jugar un Mundial y trabajo todos los días para tener esa oportunidad», concluyó Villa.