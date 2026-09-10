Semifinales de ensueño en el US Open 2026: las cuatro mejores del mundo van por la gloria

Rybakina estrena su número 1 en el torneo de Estados Unidos. Gauff quiere aprovechar la localía. (AP)

El sueño de todos los organizadores de un torneo de tenis es tener al top 4 en la semifinal y eso ocurrió en el US Open 2026, que este jueves tendrá el mejor cuadro camino a la gran definición del sábado. Aryna Sabalenka (2 del planeta) buscará extender su dominio en Nueva York frente a Jessica Pegula (3); mientras que Elena Rybakina, flamante número 1, enfrentará a la local Coco Gauff. Los dos partidos se disputarán en el Arthur Ashe Stadium y el primero comenzará a las 20 (hora argentina).

La primera semi reunirá a la campeona defensora y a una de las principales figuras del tenis estadounidense. Después, Rybakina intentará sostener su avance ante Gauff, quien superó una exigente prueba en los cuartos de final.

Sabalenka irá por su tercer título consecutivo en Nueva York. La bielorrusa, primera preclasificada del torneo, mantuvo una campaña con triunfos en sets corridos hasta los cuartos de final, instancia en la que necesitó tres parciales para superar a la checa Linda Noskova.

Enfrente tendrá a Pegula, tercera favorita y una de las cartas locales para cortar la racha de Sabalenka. Además, sueña con su primera corona de Grand Slam y llegó en un gran momento, con un tenis que fue de menor a mayor. Viene de superar a Emma Navarro, en tres parciales.

La flamante N° 1 y la ídola local

La segunda semifinal tendrá como protagonista a Rybakina, quien llega al partido como nueva número uno del mundo. La kazaja, segunda preclasificada del US Open, dejó en el camino a la china Qinwen Zheng en los cuartos de final y llega entonada por su lugar en el trono.

Coco Gauff, cuarta preclasificada, avanzó con triunfos ante la turca Zeynep Sönmez, la española Cristina Bucsa, la española Paula Badosa y la estadounidense Iva Jovic. Su duelo más exigente llegó en los cuartos ante Mirra Andreeva, porque perdió el primer set 6-2 y salió a flote con un trabajoso 2-6, 7-6 (7) y 6-2. La localía puede ser clave.