«No sé qué viene después»: Harry Styles anunció el inesperado final de su gira mundial y sumó a Kylie Minogue

El fenómeno global de Harry Styles parece no tener techo, pero sí una fecha de cierre. Mientras arrasa con una frenética residencia de 30 shows en el Madison Square Garden de Nueva York, el cantante confirmó la extensión de su gira Together, Together para 2027. Sin embargo, la euforia inicial quedó opacada por una carta que encendió las alarmas de sus millones de fanáticos sobre su futuro en la música.

Las novedades del último tramo de Together Together, el tour de Harry Styles

A diferencia de la primera etapa, que apostó por largas estadías fijas en ciudades clave, el recorrido de 2027 retomará el formato rodante tradicional. La maquinaria pop desplegará las siguientes sorpresas:

Nuevos mercados: la gira aterrizará finalmente en Irlanda, España, Italia, Alemania y Francia, países que habían quedado fuera de la primera fase.

la gira aterrizará finalmente en Irlanda, España, Italia, Alemania y Francia, países que habían quedado fuera de la primera fase. Teloneros históricos: cada ciudad contará con un acto de apertura diferente. La leyenda australiana Kylie Minogue lo acompañará en Los Ángeles (abril), marcando su esperado debut en estadios estadounidenses. En el mítico Wembley de Londres (agosto), el turno será de la banda ochentosa Tears For Fears .

cada ciudad contará con un acto de apertura diferente. La leyenda australiana lo acompañará en Los Ángeles (abril), marcando su esperado debut en estadios estadounidenses. En el mítico Wembley de Londres (agosto), el turno será de la banda ochentosa . Entradas accesibles: se implementarán los «Unpredictable Fun Tickets», una iniciativa de boletos diseñada exclusivamente para garantizar el acceso a los shows de personas con bajos ingresos.

«El final» y la sombra del retiro de la música para Harry Styles

A través de sus redes sociales, el artista de 32 años publicó una emotiva carta para confirmar que esta será la última etapa de la gira, deslizando la posibilidad de un largo alejamiento de los escenarios.

“Siendo artista, es la única vida que conozco. Hago esto desde los 16 años y me siento la persona más afortunada del mundo por seguir compartiendo estos momentos. Mañana anunciaremos las últimas ciudades. Después de eso, no sé qué viene para mí, pero estoy emocionado por descubrirlo”, confesó Styles.