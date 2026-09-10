Dólar hoy, 10 de septiembre 2026: a cuánto cotizan el oficial, el MEP y el CCL

La plaza cambiaria en Argentina transita la apertura, este jueves 10 de septiembre 2026, afirmando un patrón de serenidad nominal y reducida volatilidad en sus distintos canales de liquidación.

De acuerdo con los balances estadísticos del Banco Central (BCRA), la acumulación sostenida de reservas líquidas y la absorción de moneda doméstica por la vía fiscal actúan como un amortiguador eficiente ante las exigencias de liquidez de comienzos de mes.

En esta dinámica de ordenamiento macroeconómico, la cotización de ventanilla rige la estructura de costos para las transacciones corrientes de la economía real, mientras que las operaciones con títulos públicos a través del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador oficial.

Jueves 10 de septiembre 2026: cotización del dólar oficial en el Banco Nación

Segmento Cambiario Compra Venta Pauta y Aplicación Dólar Oficial (BNA) $1.485,00 $1.535,00 Pauta de microdeslizamiento regulado Dólar Tarjeta — $1.995,50 Incluye 30% percepción de Ganancias Dólar Mayorista — $1.514,00 Liquidación interbancaria comercial

De acuerdo con las normativas de transparencia del Banco Nación (BNA), el sendero del dólar oficial sostiene la pauta gradual aplicada por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio macroeconómico, facilitando la programación de importaciones y la cancelación de compromisos comerciales.

Jueves 10 de septiembre 2026: tendencia bursátil del dólar MEP y el dólar CCL

Mercado Bursátil / Informal Referencia Actual Condición de Brecha Dólar MEP (Bolsa) $1.533,32 Paridad técnica casi total frente a ventanilla Dólar CCL (Liquidación) $1.590,42 Canal institucional corporativo sin saltos Dólar Blue (City porteña) $1.520,00 (C) / $1.540,00 (V) Margen de dispersión contenido por debajo del 2%

La marcada sincronía, que sostienen el dólar MEP y el dólar CCL en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), evidencia la ausencia de presiones devaluatorias de corto plazo en el segmento de títulos soberanos.

Jueves 10 de septiembre 2026: Patagonia dólar oficial

Jueves 10 de septiembre 2026. En Neuquén, el dólar oficial inicia a:

Banco Provincia

$1.475 para la compra.

$1.545 para la venta.

Jueves 10 de septiembre 2026. En Río Negro, el dólar oficial comienza a:

Banco Patagonia