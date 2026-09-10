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Economía

Dólar hoy, 10 de septiembre 2026: a cuánto cotizan el oficial, el MEP y el CCL

El Banco Nación actualiza las cotizaciones matutinas para el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en la segunda parte de la semana. Las cifras oficiales del mercado financiero y el termómetro productivo en Río Negro y Neuquén.

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Redacción

Por Redacción

Cómo operan hoy el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL.-

Cómo operan hoy el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL.-

La plaza cambiaria en Argentina transita la apertura, este jueves 10 de septiembre 2026, afirmando un patrón de serenidad nominal y reducida volatilidad en sus distintos canales de liquidación.

De acuerdo con los balances estadísticos del Banco Central (BCRA), la acumulación sostenida de reservas líquidas y la absorción de moneda doméstica por la vía fiscal actúan como un amortiguador eficiente ante las exigencias de liquidez de comienzos de mes.

En esta dinámica de ordenamiento macroeconómico, la cotización de ventanilla rige la estructura de costos para las transacciones corrientes de la economía real, mientras que las operaciones con títulos públicos a través del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador oficial.

Jueves 10 de septiembre 2026: cotización del dólar oficial en el Banco Nación

Segmento CambiarioCompraVentaPauta y Aplicación
Dólar Oficial (BNA)$1.485,00$1.535,00Pauta de microdeslizamiento regulado
Dólar Tarjeta$1.995,50Incluye 30% percepción de Ganancias
Dólar Mayorista$1.514,00Liquidación interbancaria comercial

De acuerdo con las normativas de transparencia del Banco Nación (BNA), el sendero del dólar oficial sostiene la pauta gradual aplicada por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio macroeconómico, facilitando la programación de importaciones y la cancelación de compromisos comerciales.

Jueves 10 de septiembre 2026: tendencia bursátil del dólar MEP y el dólar CCL

Mercado Bursátil / InformalReferencia ActualCondición de Brecha
Dólar MEP (Bolsa)$1.533,32Paridad técnica casi total frente a ventanilla
Dólar CCL (Liquidación)$1.590,42Canal institucional corporativo sin saltos
Dólar Blue (City porteña)$1.520,00 (C) / $1.540,00 (V)Margen de dispersión contenido por debajo del 2%

La marcada sincronía, que sostienen el dólar MEP y el dólar CCL en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), evidencia la ausencia de presiones devaluatorias de corto plazo en el segmento de títulos soberanos.

Jueves 10 de septiembre 2026: Patagonia dólar oficial

Jueves 10 de septiembre 2026. En Neuquén, el dólar oficial inicia a:

Banco Provincia

  • $1.475 para la compra.
  • $1.545 para la venta.

Jueves 10 de septiembre 2026. En Río Negro, el dólar oficial comienza a: 

Banco Patagonia

  • $1.480 para la compra.
  • $1.530 para la venta.


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La plaza cambiaria en Argentina transita la apertura, este jueves 10 de septiembre 2026, afirmando un patrón de serenidad nominal y reducida volatilidad en sus distintos canales de liquidación.

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