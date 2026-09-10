Elecciones 2027: cómo será el calendario electoral y qué pasará con las PASO

El escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 ya cuenta con sus primeras fechas establecidas en base a lo que dispone el Código Nacional Electoral. Aunque el epicentro de la votación tendrá lugar durante el mes de octubre, la dinámica institucional del país comenzará a articularse con varios meses de anticipación.

El eje central de todo el proceso está fijado para el domingo 24 de octubre de 2027, oportunidad en la que los ciudadanos de todo el territorio nacional acudirán a las urnas para definir al próximo presidente y vicepresidente de la Nación.

Durante la misma jornada de octubre, la ciudadanía también renovará bancas en la Cámara de Diputados y en el Senado, en una fecha de relevancia determinante para la gobernabilidad del período posterior.

El engranaje formal del año electoral se pondrá en marcha entre los meses de abril y mayo, momento en el que el Poder Ejecutivo deberá oficializar la convocatoria formal a los comicios. A partir de esa instancia administrativa, comenzarán a correr los plazos legales previstos para la organización de las distintas etapas del proceso.

Posteriormente, durante el mes de junio, la agenda política estará concentrada en la inscripción formal de alianzas electorales ante la Justicia y la nómina definitiva de precandidatos. En ese lapso, los diferentes frentes que aspiren a competir deberán delimitar sus plataformas y formalizar los acuerdos alcanzados entre sus componentes.

El rol de las PASO y las condiciones para una definición directa

Uno de los ejes que genera mayor nivel de debate es el funcionamiento de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En el caso de mantenerse vigentes y de respetarse el esquema normativo actual, la realización de las primarias nacionales quedaría establecida para el domingo 8 de agosto de 2027.

Cualquier modificación legislativa impulsada en el Congreso de la Nación respecto a la continuidad o suspensión de las PASO alteraría el calendario original de agosto. De concretarse cambios en este punto, el foco de la carrera electoral pasaría a concentrarse directamente en la campaña oficial que inicia de forma formal durante septiembre.

El sistema constitucional argentino impone condiciones precisas para definir la contienda en primera vuelta el 24 de octubre. Para obtener el triunfo de forma directa, la fórmula más votada necesita superar el 45% de los sufragios válidos afirmativos, o alcanzar el 40% con una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales respecto a la opción que ocupe el segundo lugar.

Las próximas elecciones serán en 2027. Foto Matías Subat.

En el supuesto de que ningún candidato alcance esos porcentajes, la legislación exige la realización de una segunda vuelta presidencial entre las dos fórmulas con mayor cantidad de votos. Ese balotaje definitorio se tendría que llevar a cabo dentro de los 30 días posteriores a la elección general, durante el transcurso del mes de noviembre.

Las principales fechas previstas para el calendario de elecciones nacionales son:

Abril-mayo : inicio del año electoral y convocatoria oficial.

: inicio del año electoral y convocatoria oficial. Junio : cierre de alianzas y presentación de precandidaturas.

: cierre de alianzas y presentación de precandidaturas. 8 de agosto : PASO, en caso de mantenerse vigentes.

: PASO, en caso de mantenerse vigentes. Septiembre : inicio de la campaña oficial.

: inicio de la campaña oficial. 24 de octubre : elecciones generales.

: elecciones generales. Noviembre : posible segunda vuelta presidencial.

: posible segunda vuelta presidencial. 10 de diciembre: asunción al cargo de las nuevas autoridades.

El rol del mapa provincial y la culminación del proceso

A la par del esquema nacional, las provincias aportarán una dinámica propia a la construcción de la agenda política del año. Con la renovación de 21 gobernaciones en juego, cada jurisdicción mantiene la potestad de resolver si unifica sus comicios locales con la votación nacional o si opta por el desdoblamiento del calendario.

En aquellas provincias que prefieran desacoplar sus elecciones del turno nacional, la actividad en las urnas podría comenzar en forma temprana desde el mes de abril. Por último, todo el ciclo culminará formalmente el 10 de diciembre de 2027, momento en que se concretará el traspaso de mando y la asunción formal de las nuevas autoridades ejecutivas y legislativas de la República.

Con información de NA.