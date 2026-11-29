El recuento oficial de las elecciones en España supera ya la mitad de los votos computados y mantiene firme la ventaja del bloque conservador. Con el 56,40 % totalizado a las 17:57 de la Argentina (21:57 de España), el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo encabeza el reparto del Congreso con 133 escaños —el 31,79 % de los sufragios, con 5.063.917 votos y cuatro bancas menos que en 2023— y supera con comodidad la mayoría absoluta de 176 diputados sobre un total de 350 al sumar los 50 representantes que conquista Vox (15,60 %, con 2.485.272 votos y un salto de 17 bancas), totalizando 183 escaños propios.

En segundo lugar se ubica el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez con 118 escaños —el 29,57 % y 4.709.389 sufragios, tres diputados menos que en la votación anterior—, seguido por Esquerra Republicana (ERC) con 11 bancas (+4 y el 3,15 %, con 502.196 votos) y la coalición Frente Amplio (FA), que reúne 10 escaños pese a cosechar más sufragios a nivel nacional (730.121, el 4,58 %).

Detrás aparecen EH Bildu con 7 diputados (+1 y el 2,76 %, con 439.689 votos), Junts per Catalunya con 5 (-2 y el 1,60 %, con 254.835), Adelante Andalucía con 4 (+4 y el 1,91 %, con 305.112), la alianza valenciana Compromís-EUPV-Podem-ERPV con 3 (1,52 % y 242.082), el Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) con 3 (-2 y el 1,45 %, con 231.102) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) con 2 (+1 y el 1,04 %, con 167.184), además de dos lugares para UPN-PP y dos para Coalición Canaria, mientras Podemos en solitario sigue sin obtener representación.

El tablero oficial ratifica también la magnitud de la movilización ciudadana tras el cierre de las urnas: sobre 20.280.758 personas habilitadas en las mesas ya escrutadas, sufragaron 16.099.039 votantes, lo que eleva la participación al 79,38% —un salto de 12,79 puntos porcentuales frente al 66,59 % de 2023— y reduce la abstención al 20,61%. De ese total, el 98,91 % corresponde a votos válidos (15.925.144), el 1,28% a votos en blanco (204.442) y el 1,08% a votos nulos (173.895).

El avance del escrutinio: de los primeros cómputos a la consolidación de la derecha

Una vez cerrados los centros de votación en Canarias a las 17 de la Argentina, comenzaron a difundirse los primeros datos oficiales del recuento, que mostraron una progresiva afirmación del bloque de derecha. Con apenas el 4,21 % escrutado, un tramo inicial poco representativo, el PP arrancó al frente con 118 diputados frente a los 116 del PSOE y los 49 de Vox. Al cruzar el umbral del 10 % de las mesas computadas, los populares treparon a 127 escaños y los socialistas retrocedieron a 113, mientras que al llegar al 12,57 % la suma de PP (129) y Vox (47) alcanzó por primera vez en la noche los 176 diputados necesarios para la mayoría absoluta.

Tras oscilar entre el 17,4 % y el 20,26 % —instancia en la que el PP se movió entre 128 y 129 bancas junto a 46 o 47 de Vox y 2 de UPN— y luego de alcanzar los 179 escaños conjuntos en el corte del 26,3 % (131 populares y 48 de Vox), el avance hasta el 32,73 % amplió todavía más la diferencia. En este último tramo del conteo, el PP subió a 132 diputados (-5), Vox escaló a 49 (+16) y el PSOE recuperó terreno hasta llegar a 120 (-1), mientras ERC creció a 11 (+4), Frente Amplio quedó en 10, EH Bildu en 7 (+1), Junts en 5 (-2), Adelante Andalucía en 4 (+4), PNV en 3 (-2), Compromís-EUPV-Podem-ERPV en 3, y BNG (+1), UPN-PP y Coalición Canaria en 2 cada uno.

El avance de los números desató un clima de abierto optimismo en la dirección nacional del PP y entre sus líderes regionales reunidos en Madrid. Pese a la cautela inicial que había generado el salto histórico de la participación, fuentes de la cúpula popular aseguraron que “la calle habla de cambio con claridad” y que “huele a una gran noche”, atribuyendo las lecturas sobre una supuesta remontada de la izquierda a una “guerra psicológica” del oficialismo, según consignó El País.

Desarrollo de la jornada, contexto y claves en disputa

La masiva asistencia a las urnas marcó el pulso desde las primeras horas del domingo. Antes del salto al 68,1 % registrado a las 18 locales, el corte de las 14 ya había establecido un techo histórico con el 45,7 % de participación, superando el 41,8 % alcanzado a esa misma hora en junio de 1993. De acuerdo con el mapa oficial difundido por el Ministerio del Interior, a media jornada la concurrencia subió respecto de 2023 en 5.662 municipios y bajó en 2.265, con picos en Ceuta (+11 puntos), Melilla (+11) y las provincias vascas de Bizkaia (+10), Gipuzkoa (+9) y Álava (+9). En comparación con noviembre de 2019, creció en 7.218 localidades, impulsada por Lugo (+12), A Coruña (+12), Baleares (+12), Pontevedra (+11) y Ceuta (+11).

En Madrid, la expectativa se trasladó a los búnkeres partidarios. Alberto Núñez Feijóo ingresó por el garaje a la sede del PP en la calle Génova. Más temprano, la número dos por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, calificó de “espectaculares” los números de participación frente a un edificio que ya tiene montado su tradicional balcón.

En la vereda opuesta, en la sede socialista de Ferraz celebraron la fuerte movilización aunque apelaron a la prudencia mientras Pedro Sánchez aguarda los números desde el Palacio de La Moncloa.

En la calle Bambú, Santiago Abascal y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, llegaron en automóvil bajo custodia policial ante más de 160 medios acreditados, casi el 40 % extranjeros.

Por su parte, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, arribó con demora al Espacio Larra tras una falla ferroviaria en su viaje desde Barcelona y celebró la alta concurrencia, aunque en su equipo admitieron un clima de “incertidumbre” tras conocerse los primeros sondeos.

La jornada también dejó definiciones de referentes autonómicos, movimientos en los mercados de apuestas y repercusiones internacionales. En paralelo, pese a encontrarse bloqueada en España por operar sin licencia, la plataforma de apuestas Polymarket movió nueve millones de dólares en torno a la votación y asignó a Feijóo un 92 % de probabilidades de llegar a La Moncloa frente a apenas un 9 % de Sánchez.

Aunque el Ministerio del Interior destacó la normalidad general del operativo, se registraron algunos incidentes y cruces entre agrupaciones. En Barcelona, un hombre de 88 años falleció por la mañana tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el instituto Carrasco i Formiguera, del distrito de Nou Barris, pese a la asistencia de tres ambulancias del servicio de emergencias, mientras que en Cabra (Córdoba) una mujer sufrió heridas leves al caerle encima parte de la estructura de una cabina mientras votaba.