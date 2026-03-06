Sinner y dos argentinos ponen en marcha la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells

Sinner es uno de los grandes candidatos al título en Estados Unidos.

Este viernes inicia la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells. En esta jornada, saldrán a la canchas dos argentinos y se dará el debut de Jannik Sinner, 2° del mundo y candidato al título.

En la cancha 6, no antes de las 18:20, Camilo Ugo Carabelli (30°) enfrentará al local Brandon Nakashima (67°). La Nave viene de derrotar a otro estadounidense en primera ronda (7-6 y 6-3 a Damm). El vencedor podría cruzarse en la siguiente instancia con Alexander Zverev.

Además, Tomás Etcheverry (31°) hará su debut en suelo californiano. El platense jugará en la cancha 4, no antes de las 20, frente al canadiense Denis Shapovalov (39°), que viene de eliminar a Tsitsipas. El Retu comenzará su recorrido en segunda ronda por estar dentro de los 32 preclasificados del torneo.

Etcheverry vuelve a jugar después de su título en Río.

El gran cierre de la jornada estará a cargo de Sinner. No antes de las 23, el italiano comenzará la búsqueda del título ante el checo Svrcina (109°), proveniente de la Qualy. El tenista de 24 años tratará de lograr su primer coronación en Indian Wells, donde su mejor resultado hasta el momento fue semifinales en 2023 y 2024.

Toda la jornada de Indian Wells se podrá seguir a través de ESPN y Disney+.

Jueves positivo para los tenistas albicelestes

Este jueves se dio el debut de cuatro argentinos en el primer Masters 1000 de la temporada. Sebastián Báez tuvo un tenis muy sólido y apabulló a Tseng en sets corridos: 6-3 y 6-2. En la próxima instancia se medirá con el checo Lehecka (23°).

Seba Báez arrancó con el pie derecho en Estados Unidos.

Otro que ganó fue Juan Manuel Cerúndolo, que se quedó con un partidazo ante Van de Zandschulp. Fue victoria por 7-6, 6-7 y 6-3 en 2 horas y 42 minutos de juego. El zurdo se verá las caras contra el francés Rinderknech en segunda ronda.

Además, Solana Sierra dio la sorpresa y derrotó a la estadounidense Stearns por doble 7-5. La marplatense es la única argentina en el cuadro femenino. En la siguiente fase tendrá un durísimo duelo ante la rusa Andreeva (8°).

Quien se despidió rápidamente fue Francisco Comesaña. El Tiburón no tuvo respuestas ante Korda y perdió 7-5 y 6-0 para continuar una mala racha que no puede superar en el arranque de este 2026.