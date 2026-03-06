Sinner y dos argentinos ponen en marcha la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells
El número 2 del mundo debuta este viernes y va en busca de su primer título en California. Además, también saltarán a la cancha Etcheverry y Ugo Carabelli. Mirá acá los partidos y horarios de la jornada.
Este viernes inicia la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells. En esta jornada, saldrán a la canchas dos argentinos y se dará el debut de Jannik Sinner, 2° del mundo y candidato al título.
En la cancha 6, no antes de las 18:20, Camilo Ugo Carabelli (30°) enfrentará al local Brandon Nakashima (67°). La Nave viene de derrotar a otro estadounidense en primera ronda (7-6 y 6-3 a Damm). El vencedor podría cruzarse en la siguiente instancia con Alexander Zverev.
Además, Tomás Etcheverry (31°) hará su debut en suelo californiano. El platense jugará en la cancha 4, no antes de las 20, frente al canadiense Denis Shapovalov (39°), que viene de eliminar a Tsitsipas. El Retu comenzará su recorrido en segunda ronda por estar dentro de los 32 preclasificados del torneo.
El gran cierre de la jornada estará a cargo de Sinner. No antes de las 23, el italiano comenzará la búsqueda del título ante el checo Svrcina (109°), proveniente de la Qualy. El tenista de 24 años tratará de lograr su primer coronación en Indian Wells, donde su mejor resultado hasta el momento fue semifinales en 2023 y 2024.
Toda la jornada de Indian Wells se podrá seguir a través de ESPN y Disney+.
Jueves positivo para los tenistas albicelestes
Este jueves se dio el debut de cuatro argentinos en el primer Masters 1000 de la temporada. Sebastián Báez tuvo un tenis muy sólido y apabulló a Tseng en sets corridos: 6-3 y 6-2. En la próxima instancia se medirá con el checo Lehecka (23°).
Otro que ganó fue Juan Manuel Cerúndolo, que se quedó con un partidazo ante Van de Zandschulp. Fue victoria por 7-6, 6-7 y 6-3 en 2 horas y 42 minutos de juego. El zurdo se verá las caras contra el francés Rinderknech en segunda ronda.
Además, Solana Sierra dio la sorpresa y derrotó a la estadounidense Stearns por doble 7-5. La marplatense es la única argentina en el cuadro femenino. En la siguiente fase tendrá un durísimo duelo ante la rusa Andreeva (8°).
Quien se despidió rápidamente fue Francisco Comesaña. El Tiburón no tuvo respuestas ante Korda y perdió 7-5 y 6-0 para continuar una mala racha que no puede superar en el arranque de este 2026.
