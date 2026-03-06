Alan Lescano, a un paso de Boca: ¿Qué falta para su llegada?

Boca está muy cerca de cerrar a su cuarto refuerzo. Luego de las llegadas de Ángel Romero, Santiago Ascacibar y Adam Bareiro, el Xeneize quiere sumar a otro futbolista en la parte ofensiva.

A pesar del cierre del mercado de pases, el club de la Ribera tiene un cupo extra por la salida de Lucas Blondel a Huracán, que seguirá su carrera en el Globo a préstamo, según se confirmó en las últimas horas.

La dirigencia comandada por Juan Román Riquelme está muy cerca de abrochar a Alan Lescano. El futbolista de Argentinos Juniors ya tiene todo acordado con Boca y está a la espera del arreglo entre el club de la Ribera y el Bicho de La Paternal.

Ahora el Xeneize deberá negociar la compra del pase. La dificultad radica que a Argentinos le pertenece el 50% (tiene los derechos federativos y económicos) la otra mitad es de Gimnasia de La Plata.

En las próximas horas, Argentinos Juniors le pondrá precio al jugador de 24 años y empezará a negociar con Boca. Se cree que la oferta rondará los 6 millones de dólares por la parte que le corresponde al Bicho, según DSports, aunque la intención del equipo de Úbeda es quedarse con la totalidad del pase.

Será una negociación a contrarreloj, ya que hay tiempo de sumar un refuerzo hasta el martes 10 de marzo a las 17 horas. Por eso, se espera que la negociación se cierre durante el fin de semana y el jugador se sume a los entrenamientos en la previa al duelo con San Lorenzo.

Velasco volvió a entrenar con el plantel y sería convocado

Una de las buenas noticias del entrenamiento matutino de Boca es el regreso a las prácticas de Alan Velasco. El ex Independiente volvió a hacer futbol con sus compañeros y ya está a disposición de Claudio Úbeda.

Debido al paro del futbol argentino, el enganche tendrá varias prácticas con sus compañeros y el Sifón decidirá la próxima semana si es parte de la lista de convocados para enfrentar a San Lorenzo en La Bombonera. El jugador de 23 años no juega desde el 25 de enero, por la primera fecha del Apertura, donde sufrió un esguince en la rodilla izquierda frente a Riestra.