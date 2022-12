Cábala cumplida: el hincha que subió a sus hombros a Maradona en el 86 está en el Estadio Lusail

El hincha que subió a sus hombros a Maradona en el Mundial de 1986, donde la Selección argentina salió campeón por segunda vez, está en el Estadio Lusail para ver al equipo nacional. Roberto Cejas aparece en la icónica foto de Maradona levantando la Copa del Mundo y dijo presente para ver a la Selección disputar la final frente a Francia.

«Esto es apasionante. No pensé que iba a estar, es algo increíble está fiesta. Ese día fue espectacular. Fue fácil meterme a la cancha, cuando vimos que dieron la vuelta fuimos corriendo», expresó con emoción el hincha en TyC Sports.

¿Lo curioso? es que en Italia 1990 y Brasil 2014, donde el equipo disputó las finales, Cejas no pudo estar y por este motivo su presencia en el Lusail es más que importante para el «elijo creer».

«Vivo en Argentina, salí el miércoles y llegué ayer a la tarde. Me dijeron en el 90 no fuiste, en Brasil tampoco porque no conseguí entradas, así que vamos a tratar ser la cábala y acá estamos», continuó Roberto.

La historia de Cejas es más que emocionante. Vio todo el Mundial de México en la Argentina, pero luego de que la Selección haya conseguido un lugar en la final decidió hacer las valijas y viajar.

Aun así, lo que parecía ser una historia completa y feliz, empezó de la peor manera. El contacto que le iba a dar una entrada le indicó que la había vendido y su ilusión mundialista llegaba a su fin.

Coimeó a un seguridad para entrar

Pero a pesar de la decepción, decidió coimear con sus amigos uno de la seguridad de la entrada y con eso lograron ingresar al Estadio.

Cuando finalizó el partido el grupo de amigos se lanzó a la cancha para festejar la consagración de la Copa del Mundo y es en ese momento cuando Maradona le pide un favor.

“Estaban dando la vuelta olímpica, salimos corriendo y los alcanzamos en una de las áreas chicas, intentando abrir espacio para que ellos fueran libres, que festejaran cuando nadie creía en ellos. Y tratando de hacer la ronda, a mi lado izquierdo levantaron a Pasculli y delante de mí se frenó Maradona, al que no había visto inicialmente, y me lo llevé por delante. Se dio vuelta y fue como una conexión al instante, con una mirada como las que en ese tiempo se cruzaba sin palabras uno con una mujer para invitarla a bailar. Me hizo la seña de que tenía que levantarlo, lo alcé y salimos a seguir la vuelta hasta la otra área”, relató Cejas en una entrevista.

Agencia Noticias Argentinas