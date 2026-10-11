Ponzio advirtió que a River le quedan «cinco finales» y fijó postura en el conflicto con la AFA

Luego del triunfo por 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, Leonardo Ponzio se mostró conforme con el nivel de River en el Monumental, aunque la escueta ventaja en el marcador dejó cierto sabor agridulce. En conferencia de prensa, el DT interino le restó dramatismo a la falta de efectividad y dejó en claro cuál es el objetivo inmediato del plantel: «Nos quedan cinco finales».

«Vi bien al equipo, ejecutamos lo que quisimos hacer. Nos impusimos rápido con el primer gol. Me da alegría lo de Lautaro Pereyra porque es un pibe del club, se lo ganó solo«, comenzó Ponzio. El Millonario volvió a jugar después de 21 días. El último duelo fue la derrota ante Huracán.

Además, sobre la preparación del Millonario en el parate de 21 días, dejó en claro: «Lo que trabajamos en este periodo, lo ejecutamos. No creo que hayamos retrocedido en el juego, las situaciones estuvieron y tenemos cinco finales. Ganando se corrige mejor».

«River tuvo el protagonismo de siempre, circulando la pelota rápido. Pudimos haber sido más punzantes y efectivos. Lo que practicamos en el parate salió bien», sostuvo el entrenador del Millonario ante la victoria sobre Estudiantes de Río Cuarto, que perdió la categoría.

Frente a todas las situaciones de gol del Millonario (solo marcó un gol), fue tajante: «Lo más difícil en el fútbol es generar, y con eso me quedo. Generar juego y situaciones te da confianza. El objetivo principal son estos cinco partidos que faltan, no pensamos más allá«.

🦁 "SI LAS SITUACIONES ESTÁN, NO ES PREOCUPANTE. TENEMOS 5 FINALES…" 🔥 Leo Ponzio le restó importancia a la falta de efectividad de River ante Estudiantes de Río Cuarto y ya piensa en la importancia de los partidos que se vienen https://t.co/zHe4iBxufh — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026

Además, Leo esquivó lo extradeportivo en el cierre de su conferencia de prensa: «Quiero estar exento de todo lo que se pueda generar con la AFA y los arbitrajes. Somos un club muy grande y nos vamos a defender haciendo las cosas bien dentro de la cancha, ahí se ve todo«.

"NOS VAMOS A DEFENDER HACIENDO LAS COSAS BIEN NOSOTROS… NO HAY OTRA COSA QUE JUGAR 11 CONTRA 11 Y AHÍ SE VE TODO" 👀 Leo Ponzio fue consultado sobre el ARBITRAJE de cara a los 5 trascendentales partidos que le quedan a River en el #TorneoClausura https://t.co/2UWJJgCXPR — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026

De cara al postergado con Sarmiento que disputará el miércoles, Leo lo definió como «un rival importante, que lo está haciendo bien y creo que nos hará lo mismo que nos vienen haciendo otros equipos«. Y se alegró por «los soldados que recuperamos que ya sumaron minutos y van a estar más frescos».

Con información TyC Sports