Nico Paz aprovechó un regalo y le convirtió a Milan en la Serie A de Italia

El argentino abrió la cuenta para Como, que rescató un valioso 1-1 en condición de visitante. Mirá el gol.

Nico Paz estiró su buena racha y abrió la cuenta en San Siro ante Milan luego de un grosero error de Maignan, arquero del Rossonero. El volante tiene chances de integrar la lista de convocados por el técnico Lionel Scaloni para la Selección Argentina que disputará el Mundial 2026.

El gol de Nico Paz para Como ante Milan en Italia

El argentino adivinó un pase interior del francés y definió con comodidad para la ventaja parcial de Como, equipo que comanda Cesc Fábregas.

El duelo pendiente de la fecha 24 de la Serie A, que se iba a jugar en un principio en Australia, terminó con igualdad 1-1 con obra de Rafael Leão.

Tanto Nico Paz como Máximo Perrone salieron desde el inicio en Como, que viene de meterse en las semifinales de la Copa Italia por primera vez en los últimos 40 años.

Milan quedó a siete puntos del líder Inter, que se presentó por la Champions League y sufrió una dolorosa derrota en Noruega.

Mirá el resumen


