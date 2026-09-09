Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid visita al Liverpool por la Champions League

Julián Álvarez, en su vuelta a la titularidad, marcado por el uruguayo Ronald Araujo, reciente incorporación del Liverpoo. (Foto: AFP)

Atlético de Madrid visita al Liverpool en Anfield, por la primera jornada de la fase regular de la Champions League. El encuentro es transmitido por Fox Sports y Disney+ Premium.

La previa, con la novedad de Julián como titular en el Atleti

La gran novedad en la previa al partido pasó por Julián Álvarez. El delantero cordobés protagonizó una de las grandes novelas del mercado de pases, ya que presionó al Colchonero para ser transferido al Barcelona, pero el club madrileño decidió retenerlo.

En ese contexto, la «Araña» solo participó en dos de los cuatro partidos que disputó el Atleti, en ambas ocasiones ingresando desde el banco de suplentes. Sin embargo, esta tarde partirá desde el inicio ante el conjunto inglés, en una gran oportunidad para reencontrarse con su nivel y comenzar a reconstruir su relación con la hinchada.

«Julián está en fase de crecimiento, no le veo para empezar mañana», había advertido el entrenador Diego Simeone en la conferencia de prensa del martes. Sin embargo, finalmente se inclinó por él en el ataque, donde hará dupla ofensiva con Kang-In Lee.

Por otro lado, Cuti Romero saldrá desde el arranque por primera vez desde su llegada al Atlético de Madrid, en lo que será su segundo partido con la camiseta rojiblanca. En su estreno, el defensor argentino ingresó en el complemento el último fin de semana. Giuliano Simeone, por su parte, volverá a ser titular por el costado derecho.

Además, Alexis Mac Allister irá desde el arranque en el conjunto local. En la previa al partido, el mediocampista argentino reveló que Liverpool no le ofreció una renovación de contrato.