Los dos objetivos claves de la AFA: renovarle a Scaloni y una despedida para Messi

Lionel Scaloni aún no renovó y Messi ya anunció su retiro en la Selección Argentina. (Foto: Clarín Fotografía)

Mientras define los últimos detalles para confirmar los rivales de la Selección Argentina para los amistosos de la próxima fecha FIFA, en la AFA tienen dos objetivos primordiales: la renovación de Lionel Scaloni y el partido despedida de Lionel Messi.

La continuidad del DT no es sencilla y en la entidad del fútbol nacional son conscientes del desgaste que arrastra el entrenador campeón y subcampeón del mundo.

Esta semana se cumplieron 8 años del comienzo de su ciclo y el propio técnico puso en duda su renovación cuando finalizó el Mundial 2026. Por el momento, tiene vínculo hasta fin de año.

«Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. La verdad que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto«, expresó luego de la caída con España en la final.

En la AFA no quieren presionar a Scaloni y todavía no hubo charlas al respecto. El optimismo por convencerlo se enfrío en los últimos días.

Otro gran objetivo es que Lionel Messi acepte venir a tener su despedida al país luego de que anunciara recientemente su retiro de la Selección Argentina.

La idea es que juegue uno de los amistosos que la Albiceleste tendrá entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre en la próxima fecha FIFA. Los posibles rivales son Benin y Burkina Faso. Uno sería en el Monumental y otro en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.