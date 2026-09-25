Estados Unidos propuso intermediar una reunión entre Rusia y Ucrania en Emiratos Árabes

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski aseguró que Estados Unidos propuso organizar una reunión trilateral a nivel técnico con Rusia y Ucrania, con los Emiratos Árabes Unidos como posible sede. El mandatario dijo que Kiev espera ahora una definición sobre la fecha.

“Estamos a la espera de propuestas de Estados Unidos sobre la fecha. En cuanto al lugar, Estados Unidos ha sugerido los Emiratos”, afirmó Zelenski en una rueda de prensa, según informó el medio ucraniano Ukrinform.

Zelenski planteó el G20 como posible escenario para negociar con Putin

Zelenski también mencionó la posibilidad de utilizar la cumbre del G20 como escenario para un encuentro de mayor nivel. El mandatario dijo que estaría dispuesto a viajar a Miami y reunirse con Vladímir Putin si Estados Unidos invita al presidente ruso.

La cumbre del G20 está prevista para los días 14 y 15 de diciembre en Miami. Según información trascendida, Estados Unidos planeaba invitar a Putin al encuentro, que se desarrollará en un complejo de golf propiedad de Donald Trump.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto a Xi Jinping, mandatario de China.

La posibilidad de un encuentro entre Putin y Zelenski en ese contexto no cuenta, por ahora, con respaldo del Kremlin. El portavoz ruso Dmitri Peskov sostuvo que una reunión entre ambos mandatarios durante la cumbre sería imposible.

Las declaraciones de Zelenski se producen en el marco de distintas alternativas para avanzar hacia un alto el fuego en Ucrania. El presidente ucraniano señaló anteriormente tres vías: un acuerdo sobre el sector energético, otro referido al ámbito marítimo y el formato de negociación trilateral planteado por Estados Unidos.

La guerra en Ucrania también golpeó a la industria siderúrgica

A las negociaciones se suman las consecuencias económicas de los ataques rusos contra Ucrania. Según un reporte de Reuters, una de las principales plantas siderúrgicas del país debió interrumpir sus operaciones después de nuevos ataques con misiles.

La empresa ArcelorMittal informó que no podía reanudar la producción en su planta de Kryvyi Rih, una de las mayores instalaciones siderúrgicas de Ucrania. La interrupción se produjo tras una serie de ataques que afectaron el funcionamiento de la planta.

La situación industrial se suma a los efectos que los ataques rusos generan sobre distintos sectores de la economía ucraniana. Por ahora, Zelenski espera que Washington avance con la propuesta de una reunión técnica y defina una fecha para el encuentro en Emiratos Árabes Unidos.