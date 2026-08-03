TC: a pesar del abandono en San Juan, Manu Urcera logró su primer gran objetivo del año

El rionegrino marcha 4° en el campeonato, a una fecha del cierre de la etapa regular.

A pesar de abandonar a nueve vueltas del final en el «Desafío de las Estrellas», el rionegrino José Manuel Urcera consiguió su primer gran objetivo dentro del campeonato 2026 de Turismo Carretera: clasificar a la Copa de Oro para ir en busca del título.

Manu no pudo completar su segunda competencia a bordo del nuevo Mercedes Benz que alista el Maquin Parts, pero los buenos puntos cosechados hasta el momento le permitieron hacerse un lugar en el Playoff de la categoría, cuando resta una carrera para finalizar el tramo regular.

Además de Urcera, otros cuatro pilotos cumplieron con esa condición. El primero de ellos, Jonatan Castellano (Challenger), de enorme remontada ayer en San Juan Villicum desde el 53° cajón de largada hasta el 11° puesto final. Eso sí, el Pinchito todavía debe la victoria.

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También están dentro de la definición Agustín Canapino, Otto Fritzler y Juan Pablo Gianini. Este último logró el pasaje al “mini torneo” por haber ganado el campeonato de carreras especiales, integrado por la competencia de Los Millones y la competencia disputada el pasado domingo en San Juan.

De los pilotos nombrados, solo ganaron Agustín Canapino y Otto Fritzler. Fuera de los 12, pero con triunfos, también están Mariano Werner, Santiago Mangoni, Valentín Aguirre, Julián Santero, Facundo Chapur, Nicolás Moscardini y Tobías Martínez, vencedor ayer en El Villicum.

Faltando una fecha para definir la nómina completa, los que también se estarían sumando a ese lote privilegiado son: Marcos Landa (Camaro), José Hernán Palazzo (Toyota Camry), Mariano Werner (Mustang), Ignacio Faín (Torino), Matías Rossi (Toyota), Mauricio Lambiris (Mustang), Christian Ledesma (Camaro) y Facundo Chapur (Torino).

La décima y última fecha de la etapa regular del Turismo Carretera (TC) se disputará el 23 de agosto de 2026 en el Autódromo Ciudad de Paraná.