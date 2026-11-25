La confirmación de que la economía argentina ingresó en recesión técnica tras encadenar dos trimestres consecutivos de caída, un 0,5% en el segundo y un 1,8% en el tercero según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), abrió un fuerte debate sobre el rumbo productivo. Mientras el Gobierno relativiza la profundidad del retroceso y apuesta a un cierre positivo en el cuarto trimestre, los mercados mantienen al riesgo país por encima de los 1.000 puntos con la mirada puesta en el calendario electoral de 2027.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el economista Pablo Wende sostuvo que el país atraviesa un escenario de estancamiento prolongado más que una crisis profunda, y advirtió que el crecimiento proyectado de apenas 0,7% para todo 2026 implicará una nueva caída del PBI por habitante. Pese a ese diagnóstico, anticipó que la actividad saldrá técnicamente de la recesión en los próximos registros gracias al arrastre estadístico que dejaron las mejoras mensuales de agosto (0,4%) y septiembre (1,1%).

En su análisis, el especialista también evaluó el avance del dólar oficial hasta los $ 1.615, desestimó como operaciones en redes sociales los rumores sobre una posible salida del ministro Luis Caputo y señaló que, frente a un consumo masivo que sigue estancado, la construcción, impulsada por la inversión privada en infraestructura energética y minera en Neuquén, Río Negro y San Juan, se perfila como el sector con mayor capacidad de repunte.

Recesión técnica o estancamiento: la discusión detrás del dato de actividad

Al desmenuzar los últimos números del EMAE, Pablo Wende explicó que la definición de recesión técnica responde a una convención económica establecida en la década de 1970 para identificar dos trimestres seguidos en baja, aunque reconoció que la magnitud actual genera lecturas contrapuestas.

En ese marco, recordó que el viceministro de Economía, José Luis Daza, relativizó el término citando al National Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos, entidad que sostiene que las contracciones leves no constituyen necesariamente una recesión profunda.

El desglose mensual revisado del tercer trimestre mostró un fuerte retroceso del 2,5% en julio, seguido por dos meses consecutivos de mejora en agosto (0,4%) y septiembre (1,1%).

«Si a mí me decís cómo describirías este momento de la economía argentina: estancamiento. No está ni en una gran crisis, ni en una gran recesión, ni en un momento de gran expansión», afirmó Wende, quien aseguró que el arrastre de septiembre permitirá que el cuarto trimestre cierre en terreno positivo.

Riesgo país arriba de 1.000 puntos: por qué las PASO no alcanzan para calmar a los bonos

Para Pablo Wende, el avance legislativo para suspender las PASO representa una señal política favorable por dos motivos: posterga la incertidumbre electoral de mayo y junio hacia agosto y septiembre —permitiendo votar directamente en octubre— y demuestra el respaldo de varios gobernadores al rumbo económico para resguardar inversiones vinculadas al RIGI, la energía y la minería, en contraste con la postura de la provincia de Buenos Aires bajo la gestión de Axel Kicillof o los cuestionamientos de Máximo Kirchner.

Sin embargo, el economista admitió que los títulos públicos aún no capitalizaron ese acuerdo: «Se está avanzando en la suspensión de las PASO y los bonos ni se mosquearon». Según explicó, el castigo sobre los activos argentinos responde a un frente externo adverso —con caídas del 2,5% en acciones tecnológicas y del 1,5% en el Dow Jones en Wall Street, sumadas a la devaluación de casi el 20% en Brasil tras el triunfo de Lula da Silva, quien debió anunciar un recorte fiscal de US$ 10.000 millones— y a la cautela de los fondos internacionales ante el año electoral.

«Ya se perdió mucha plata en Argentina en 2019 con Macri, se perdió mucha plata en Brasil y todos quieren llegar livianitos a las elecciones», señaló Wende al recordar también el episodio de septiembre de 2025, cuando la derrota oficialista en los comicios desdoblados de Buenos Aires disparó el riesgo país a 1.200 puntos y obligó a una intervención financiera del Tesoro estadounidense liderado por Scott Bessent. Asimismo, desestimó como operaciones en redes sociales los rumores de renuncia de Luis Caputo y destacó la suba de 4 puntos en el Índice de Confianza en el Gobierno (Universidad Di Tella / Poliarquía), que proyecta un piso electoral cercano a los 40 puntos para Javier Milei.

Dólar a $ 1.615, crédito lento y el empuje de la obra privada en Neuquén y Río Negro

En el plano cambiario, Pablo Wende descartó una corrida y consideró razonable el reciente ajuste del dólar oficial hasta un máximo nominal de $ 1.615 —tras ubicarse en $ 1.550 dos semanas atrás, un alza cercana al 4%—, con el contado con liquidación (CCL) cerca de los $ 1.800 y una brecha en torno al 10%. El especialista puntualizó que, frente a una inflación acumulada cercana al 28% hasta noviembre y una suba cambiaria menor al 10%, existía margen para corregir el encarecimiento en dólares en un mundo donde la divisa estadounidense también se fortaleció frente al euro (que pasó de US$ 1,20 a US$ 1,10 en el año).

Si bien destacó que el ingreso de divisas por exportaciones récord superiores a los US$ 100.000 millones, un superávit comercial de US$ 30.000 millones y emisiones corporativas permitieron al Banco Central (BCRA) comprar entre US$ 16.000 y US$ 17.000 millones en el año, advirtió que en las últimas ruedas la entidad no intervino ante la salida de inversores. De cara a 2027, señaló que parte de esas reservas deberán afrontar fuertes vencimientos de deuda y planteó la incógnita sobre si bastará con el control monetario que destaca el funcionario Federico Furiase o si volverá a requerirse respaldo externo ante una eventual dolarización preelectoral.

Finalmente, Wende subrayó que el Gobierno descartó reeditar medidas de estímulo artificial como el denominado «Plan Platita» —basado en emisión monetaria o endeudamiento a tasas altas— por su inmediato traslado a precios.

Ante un consumo minorista que sigue flojo y un crédito bancario frenado por la alta morosidad del último año, el Ejecutivo apuesta a alivios focalizados —como líneas del Banco Nación para empresas energéticas en Neuquén y autos 0 km, créditos hipotecarios con fondos de ANSES y suspensión de embargos a pymes— y al impulso de la construcción, que pegó un salto cercano al 8% traccionada por obras provinciales e inversión privada en infraestructura, como los aportes de las petroleras para mejorar la ruta de Añelo en Neuquén y Río Negro, la concesión del Belgrano Cargas y el proyecto minero de Vicuña por US$ 250 millones en San Juan.

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