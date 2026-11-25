El asado de cerdo a la naranja es una alternativa para la mesa navideña, con una salsa cítrica y dulce que realza el sabor de la carne. Foto ilustrativa.

La cena de Navidad es una oportunidad para preparar platos diferentes y sumar sabores a la mesa familiar. El asado de cerdo a la naranja es una alternativa que combina la cocción al horno con una marinada cítrica y dulce, ideal para servir durante las fiestas.

La mezcla de jugo de naranja, miel, mostaza y hierbas aromáticas permite conseguir una carne jugosa, con una salsa que acompaña cada porción. Además, es una preparación sencilla que se puede dejar marinando con anticipación para facilitar la organización de la cena.

Ingredientes para hacer asado de cerdo a la naranja

2 a 2,5 kg de asado de cerdo (costillar, pechito o bondiola).

Jugo de 4 naranjas.

Ralladura de 1 naranja.

3 cucharadas de miel.

2 cucharadas de mostaza.

4 dientes de ajo picados.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharadita de romero.

1 cucharadita de tomillo.

Sal y pimienta a gusto.

½ taza de vino blanco (opcional).

1 cebolla grande cortada en gajos.

Cómo hacer asado de cerdo a la naranja para Navidad, paso a paso

1. Preparar la marinada: en un recipiente mezclá el jugo de naranja, la ralladura, la miel, la mostaza, el ajo, el aceite de oliva, el romero, el tomillo, la sal y la pimienta.

2. Marinar la carne: colocá el cerdo en una fuente para horno, distribuí la cebolla alrededor y bañá con la marinada. Si lo deseás, agregá el vino blanco. Dejá reposar en la heladera durante al menos dos horas, aunque lo ideal es dejarlo toda la noche.

3. Cocinar en el horno: precalentá el horno a 180 °C. Cubrí la fuente con papel aluminio y cociná durante aproximadamente una hora y media, dependiendo del corte y el tamaño de la pieza.

4. Dorar el asado: retirás el papel aluminio, bañá la carne con el jugo de cocción y dejá cocinar entre 30 y 40 minutos más, hasta que quede dorada. Durante este tiempo, rociá nuevamente con la salsa para mantener la jugosidad.

5. Preparar la salsa: colocá el líquido de cocción en una ollita y llevá a fuego bajo hasta que se reduzca y concentre los sabores. Si querés un toque más dulce, podés agregar una cucharadita extra de miel.

6. Servir: cortá el asado en porciones y acompañá con la salsa de naranja. Se puede servir con papas al horno, puré de batata o ensaladas frescas.