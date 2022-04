Djokovic volvió al circuito con una derrota en el Masters 1000 de Montecarlo

Novak Djokovic estuvo muy errático en se regreso al circuito y cayó ante el español Alejandro Davidovich Fokina por 6-3, 6-7 (5) y 6-1. De esta manera, el número 1 del ránking de la ATP se despidió del Masters 1000 de Montecarlo en su debut, en la segunda ronda.

Djokovic, máximo favorito en el torneo, perdió ante Davidovich Fokina en 2 horas y 54 minutos. El serbio, dueño del récord de 37 títulos de Masters 1000, llegó a Montecarlo tras un mes sin jugar y sin haber conquistado un torneo en la temporada, algo que solamente le había pasado en 2007. Nole no perdía en un debut de un Masters 1000 desde marzo de 2018.

Por no querer vacunarse contra el coronavirus, al tenista le permitieron jugar pocos torneos del circuito. Incluso le negaron su participación en el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, por decisión de las autoridades de la ciudad de Melbourne y en una situación que provocó un conflicto internacional. Este año, Djokovic sólo disputó Dubai, torneo en el que perdió en cuartos de final contra el checo Jiri Vesely.

Davidovich esperará en los octavos de final al vencedor del partido entre el belga David Goffin y el británico Daniel Evans.

Stunning the Monaco establishment 🤴



The moment @alexdavidovich1 secured the biggest win of his career against 2x #RolexMCMasters champ Djokovic! pic.twitter.com/fdXvA55g6o