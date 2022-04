El Peque eliminado de Barcelona en semis, Djokovic perdió la final en Belgrado

Diego Schwartzman perdió con el español Pablo Carreño Busta por 6-3 y 6-4 en las semifinales del ATP 500 de Barcelona, disputadas este domingo luego de la cancelación por lluvia el sábado.

Pese a la derrota ante el octavo preclasificado del torneo, consumada en 1 hora y 39 minutos, el Peque cerró una buena semana de competencia con victorias sobre el estadounidense Mackenzie McDonald, el italiano Lorenzo Musetti y el canadiense Felix Auger-Aliassime, tercer favorito al trofeo Conde de Godó.

El argentino, número 15 del ranking ATP, concretó su mejor actuación en cuatro presentaciones en el torneo catalán y tuvo por segundo año consecutivo al mismo verdugo, ya que Carreño Busta lo despidió en los cuartos de final de la edición 2021. El historial entre ambos ahora quedó 1-3 en desventaja para el argentino, que sólo pudo ganarle en el torneo de Viena 2017 (cancha rápida y cubierta).

El asturiano perdió igualmente en la final ante su compatriota Carlos Alcaraz, que le había ganado al australiano Alex de Miñaur 6-7 (4), 7-6 (4) y 6-4. La final fue 6-3 y 6-2 para el tenista de 18 años, que está llamado a ser nuevo dominador del circuito sobre arcilla por mucho tiempo.

The moment @alcarazcarlos03 overcame Carreño Busta in Barcelona to win his third title of the season…#BCNOpenBS pic.twitter.com/YAavIVFG9x