Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en el torneo de Maestros

Sinner cerró la fase de grupos sin ceder un solo sets en el ATP Finals.

El italiano Jannik Sinner (2°) superó sin mayores inconvenientes al estadounidense Ben Shelton (5°) y cerró una fase de grupos perfecta en el ATP Finals, el torneo que enfrenta a los ocho mejores tenistas del año.

Sinner, que venía de vencer sin problemas al canadiense Félix Auger-Aliassime (8°) y al alemán Alexander Zverev (3°), se impuso por 6-3 y 7-6(3), luego de una hora y 34 minutos de juego.

El encuentro comenzó muy favorable para Sinner, que consiguió un quiebre de entrada para tomar una rápida ventaja. De esta manera, el italiano mantuvo sus siguientes turnos de servicio y consiguió una nueva ruptura en el noveno game para obtener un cómodo 6-3.

En la segunda manga, Shelton levantó mucho el nivel, pero estuvo lejos de poner contra las cuerdas a Sinner. Solo logró forzar un tie-break, donde el campeón defensor de las ATP Finals se impuso fácilmente por 7-3 para quedarse con el triunfo luego de poco más de una hora y media de partido.

Esta victoria le permitió a Sinner cerrar una fase de grupos perfecta en la que no cedió sets, mientras que Shelton, que finalizará el 2025 como número 9 del mundo, terminó con un saldo negativo de tres derrotas en igual cantidad de partidos.

El rival de Sinner en las semifinales será el canadiense Alex de Miñaur (7°), quien consiguió la clasificación este jueves luego de su triunfo ante el estadounidense Taylor Fritz (6°).

El ganador del cruce entre Auger-Aliassime y Zverev se meterá en las semifinales del ATP Finals, donde tendrá como rival al español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.