Escándalo en San Lorenzo-Huracan: del cabezazo de Gill a las corridas a Caicedo

Huracán se hizo fuerte en el Nuevo Gasómetro y obtuvo una victoria histórica en el clásico ante San Lorenzo. Con una tarde soñada de Caicedo, el Globo derrotó 2-0 al Ciclón en una nueva edición del clásico porteño.

El delantero ecuatoriano fue la gran figura de la tarde en Boedo. Con su doblete, el equipo de Parque Patricios volvió a ganar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años. La única vez que lo había hecho fue en el 2001.

EXPULSADO ORLANDO GILL EN EL CLÁSICO: el arquero de San Lorenzo le metió un cabezazo a Blondel durante la pelea de los jugadores y se ganó la tarjeta roja.



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Además, el futbolista de 28 años fue protagonista de una de las polémicas del partido. Tras convertir su segundo gol, Caicedo festejó con el clásico festejo de «Topo Gigio» mirando a la gente de San Lorenzo, lo que los jugadores locales tomaron como una provocación.

Luego de la celebración, se generó una fuerte discusión y Orlando Gill, arquero de San Lorenzo, le pegó un cabezazo a Blondel, que reclamó la agresión. Tras la revisión en el VAR, el paraguayo se fue expulsado ante el enojo de toda la hinchada azulgrana.

El clima tenso continuó durante el resto del partido. Además tras el pitazo final de Darío Herrera, Huracán debió abandonar rápidamente el campo de juego en medio de un clima picante. Un ayudante de Martínez se llevó a Caicedo, pero el ecuatoriano recibió un empujón que derivó en la bronca de los futbolistas del Globo.

Además, Pipo Gorosito se fue rápidamente a los vestuarios y las tensiones continuaron en la zona del túnel, aunque los jugadores fueron separados por los allegados.

Con la victoria, Huracán llegó a los 7 puntos en la Zona B y se ubica 4°. Por otro lado, el Ciclón continúa en crisis: ganó su último clásico ante el Globo en 2022 y solo tiene una victoria en los últimos 26 clásicos jugados, contando los partidos ante Huracán, Boca, River, Racing e Independiente.