Llegan más aviones caza F-16: despegó la segunda tanda desde Europa para incorporarse a la Fuerza Aérea Argentina

La segunda tanda de aviones caza F-16 despegó desde Dinamarca para integrarse a la flota de la Fuerza Aérea.

En las últimas horas el Ministerio de Defensa confirmó el despegue de un nuevo grupo de aviones caza F-16 Fighting Falcon provenientes de Dinamarca. Las unidades emprenderán el cruce del Atlántico para sumarse a la Fuerza Aérea Argentina.

Las autoridades de la cartera militar señalaron este martes que las unidades ya emprendieron el vuelo ferry. La gestión de Defensa prevé incorporar formalmente los equipamientos en las próximas jornadas.

Cuándo llegan los nuevos aviones caza F-16 a las bases aéreas argentinas

Si bien las fuentes oficiales evitaron precisar el horario exacto del aterrizaje, se confirmó que las aeronaves pisarán suelo argentino durante el transcurso del fin de semana. El traslado de las unidades demanda varias escalas operativas: España, Islas Canarias y Brasil, antes de llegar a Río Cuarto, Córdoba.

A través de un comunicado emitido en redes oficiales, el ministerio expresó: «Otro día histórico para nuestra Defensa. La segunda tanda de F-16 Fighting Falcon de nuestra Fuerza Aérea despegó desde Dinamarca para iniciar el vuelo ferry rumbo a la Argentina».

Se harán escalas en España, las Islas Canarias y Brasil antes de completar recorrido hacia Río Cuarto, Córdoba. Foto: Ministerio de Defensa de la Nación.

En esa misma línea, el organismo agregó: «Es un largo recorrido sobre el Atlántico, con un destino claro. Llegar a nuestro país y seguir incorporando capacidades para una Fuerza Aérea moderna, preparada y a la altura de los desafíos de la Defensa Nacional».

El despliegue forma parte del programa de modernización de la flota de combate dispuesto por el gobierno nacional. Las aeronaves reemplazarán a los sistemas que quedaron fuera de servicio en los últimos años.

Desde el ministerio remarcaron el peso estratégico de la operación para el esquema de seguridad territorial. La incorporación de estos aviones busca potenciar la capacidad operativa militar en el espacio aéreo nacional.