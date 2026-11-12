Tirante despertó a tiempo, ganó un partidazo y está en semifinales del ATP 250 de Estocolmo

Logrando revertir un adverso arranque de partido, el platense Thiago Tirante ganó una terrible batalla y sacó pasaje a las semifinales en el ATP 250 de Estocolmo (Suecia), con disputa sobre superficie rápida y bajo techo.

El tenista argentino, 51° del ranking mundial, pudo con el kazajo Alexander Shevchenko, 107° de la clasificación y proveniente de la clasificación, aunque mucho tuvo que batallar para imponerse por 6-7 (5), 7-6 (5) y 6-3, tras dos horas y cincuenta minutos de partido.

El encuentro fue parejo de principio a fin, con ambos jugadores haciéndose fuerte en cada turno de saque. Durante los dos primeros parciales ninguno de los dos protagonistas cedió su saque, lo que obligó a definir ambas mangas en sendos desempates.

Victory No. 30 of 2026 💫 Thiago Agustin Tirante beats Alexander Shevchenko 7-6 6-7 6-3 and is now into his third tour-level semi-final! #bybitstockholmopen https://t.co/p7R4GJGXfG — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2026

A pesar de perder la primera manga, Tirante mantuvo la concentración y sostuvo la potencia de su servicio en el capítulo decisivo. El argentino cerró el partido con una marca sobresaliente de 20 aces y ganó el 86% de los puntos disputados con su primer saque.

El platense tuvo revancha en el segundo set y logró nivel el juego (salvó tres break points que pudieron ser letales). En tanto que en el tercer y decisivo parcial, el “Ninja” pudo capitalizar una de las cinco chances de ruptura sobre el saque rival y cerrarlo por 6-3, sellando así una importante victoria.

Con esta victoria, Tirante logró alcanzar su segunda semifinal ATP de la temporada, tras la lograda en Houston, donde, tras derrotar al norteamericano Ben Shelton, cayó ante su compatriota Román Burruchaga.

En busca de la final, que sumó los puntos suficientes para volver al Top 50 del escalafón desde la próxima semana, cruzará con el chileno Alejandro Tabilo, 31° del planeta y 4° preclasificado, verdugo esta tarde del estadounidense Alex Michelsen (6°) por 7-5 y 7-6 (2).