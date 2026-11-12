Marea roja en Chubut: una mujer fue hospitalizada tras consumir mariscos y hay una veda en toda la provincia

Una mujer fue hospitalizada en Puerto Madryn luego de consumir mariscos que habrían sido recolectados en Puerto Pirámides. Presentó síntomas compatibles con una intoxicación por marea roja y, tras recibir atención médica, evolucionó favorablemente.

El caso fue confirmado por autoridades de la Secretaría de Salud de Chubut. «Tuvimos un caso que presentó los síntomas característicos del fenómeno de marea roja. Ya está sin síntomas, esperando el alta», indicaron a Canal 12, según replicó ADN Sur.

Marea roja en Chubut: qué pasa con los mariscos contaminados y por qué son peligrosos

A raíz de la detección de altos niveles de toxina paralizante de moluscos (TPM), desde el miércoles rige una prohibición de extracción y consumo de moluscos bivalvos y caracoles en todo el territorio marítimo de Chubut. La medida alcanza a las distintas especies de la costa provincial y busca evitar nuevos casos de intoxicación.

La mujer evoluciona favorablemente en el hospital zonal de Puerto Madryn.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que los mariscos contaminados representan un riesgo incluso cuando parecen estar en buen estado. Ni el agua de mar ni los moluscos afectados cambian necesariamente su color, olor o aspecto. Además, advirtieron que cocinar los productos no elimina las toxinas.

Cuáles son los síntomas de intoxicación por marea roja y cuándo acudir al médico

La marea roja es un fenómeno natural que se produce por la proliferación de determinadas microalgas en el mar. Algunas de estas especies generan toxinas que se acumulan en los «moluscos bivalvos y gasterópodos» cuando se alimentan mediante el filtrado del agua.

Entre las especies que pueden concentrar estas sustancias se encuentran los mejillones, las cholgas y las almejas. Al consumirlos, las personas pueden sufrir una intoxicación que, en los casos más graves, puede comprometer la respiración y poner en riesgo la vida.

Los síntomas pueden aparecer después de consumir mariscos contaminados. Entre las señales de alerta se encuentran: hormigueo en la boca y extremidades; dificultad para hablar o respirar; náuseas o vómitos; y mareos. Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda acudir rápidamente al centro de salud más cercano.

Alerta en Chubut por Marea Roja: rige una veda provincial

La prohibición fue establecida por la Secretaría de Pesca mediante la Circular N° 06/26-SsP-SP, luego de que los análisis sanitarios detectaran concentraciones de toxinas superiores a los límites permitidos por el Código Alimentario Argentino.

Los estudios forman parte de los programas provinciales de Prevención y Control de Marea Roja y de Clasificación de Zonas. Los controles se realizan en distintos puntos del litoral marítimo y permiten determinar qué sectores pueden habilitarse para la extracción y comercialización de productos del mar.

Por el momento, la veda se mantendrá hasta que nuevos controles sanitarios permitan modificar las restricciones.