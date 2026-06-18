Tiro: Alejandro Villani se subió al podio en el torneo nacional disputado en San Rafael

Alejandro Villani tuvo una destacada actuación en el torneo aniversario del Tiro Federal Argentino de San Rafael, que forma parte del ranking nacional de la Federación Argentina de Tiro. El representante de la Asociación Patriótica Tiro Federal de Roca se lució subió al podio en diferentes disciplinas, donde además cosechó puntos importantes para las próximas competencias nacionales e internacionales.

Los resultados de Villani en el Argentino de San Rafael

El roquense se subió al podio en distintas categorías. En Pistola libre 50 metros, se ubicó 2°, que es una disciplina mundial-, mientras que fue 1° en 25 mts. Tiro rápido, que es disciplina olímpica.

Además, quedó 3° en Aire comprimido a 10 mts (olímpica) y fue 2° en Estandar 25 metros.

«Estas son fechas de la Federación Argentina de Tiro donde sumás puntos para el ranking y te permite competir para clasificar a los torneos internacionales representando a la selección nacional. El próximo torneo internacional de nivel es el Iberoamericano en Chile y el Campeonato Nacional de aire comprimido y el Nacional de miras abiertas, en octubre y noviembre», explicó Villani sobre su participación en los certámenes nacionales.

«Depende del dinero que juntemos es a donde podemos viajar. El proyecto es ir a los Iberoamericanos en Chile el mes que viene, pero dependemos de la clasificación y la autorización de la Federación Argentina de Tiro para poder ir. También del dinero que es determinante», aseguró.

Vale destacar que el destacado tirador de Roca cuenta con una beca del gobierno rionegrino, que le permite solventar parte de los costos que demandan las diferentes competencias.