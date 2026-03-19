Todo listo para el Apertura del Torneo Regional Infantil: mirá la programación completa

Este fin de semana vuelve la acción en el fútbol infantil. El Torneo Regional Infantil que organiza Deportivo Roca dará inicio a su torneo Apertura. Esta edición reunirá a cientos de chicos y chicas de toda la zona.

La primera fecha del certamen se desarrollará entre el sábado 21 y el lunes 23 con más de 70 partidos programados en el estadio Luis Maiolino y en el complejo del club.

El torneo contará con la participación de 100 equipos distribuidos en las categorías 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020-2021, en una de las competencias formativas más convocantes de la región.

En total, se disputarán cerca de 400 encuentros a lo largo del certamen, que marca el inicio de la actividad anual y forma parte del camino hacia el tradicional Mundialito Infantil de Clubes de Fútbol 2027.

El certamen contará con equipos y escuelas de distintas localidades, entre ellos: Independiente de Catriel, Futbotín de Villa Regina, Aston Villa FC de Cervantes, Ruca Di Calcio, Escuela Líbero, Escuela Municipal de Cervantes, Deportivo Huergo, Cimac, Argentinos del Norte, Excursionistas, Escuela ATSA, CECAP, Escuela Nápoles, Real Academia – Puente Cero, Barrio Norte, Deportivo Noroeste, Escuela Los Pulpitos, Escuela El Balón, Italia Unida, Escuela El Rayo y Deportivo Roca, con participación en ramas masculina y femenina.

La programación del Torneo Regional Infantil en el complejo

La programación del Torneo Regional Infantil en el Luis Maiolino