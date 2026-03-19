Los antecedentes de equipos neuquinos y rionegrinos en la Copa Argentina

Este viernes, Deportivo Rincón se enfrentará a San Lorenzo por los 32avos de final de la Copa Argentina, en el partido más importante de la histoira del León. En este marco, vale la pena recordar los clubes de Neuquén y Río Negro que participaron del cuadro principal del torneo.

El debut de Rincón e Independiente

Desde que regresó la Copa Argentina en 2012, dos equipos de la provincia de Neuquén lograron acceder a los 32avos de final del certamen. El primero fue Independiente de Neuquén, que tuvo su única participación en 2015. En cancha de Lanús, el Rojo enfrentó a Racing, que venía de ser campeón del futbol argentino y cayó por 2-0.

El Rojo cayó por un doblete de Brian Fernández.

Por otro lado, Deportivo Rincón tuvo su presentación en el torneo en 2018. El León, que en ese entonces disputaba el Federal B, se enfrentó a Newells en cancha de Unión de Santa Fe y perdió por 2-0. Tras ocho años, regresa con la ilusión de dar el batacazo ante el Cuervo.

Rincón debutó ante la Lepra en 2018.

Cipolletti, el que más veces la jugó

El club rionegrino y zonal con más participaciones es Cipolletti. El albinegro disputó en cinco ocasiones la copa más federal del país. En 2014, cayó ante San Martín de San Juan por 2-1. Tres años después, en 2017, se cruzó con San Lorenzo y estuvo a un paso de la hazaña: perdió por penales tras empatar 1-1 en los 90 minutos.

El albinegro estuvo muy cerca del batacazo ante San Lorenzo.

Al año siguiente tuvo su mejor participación, donde derrotó a Arsenal y avanzó por única vez a los 16avos de final, donde quedó eliminado ante Almagro por 2-0. Ambos encuentros de esa edición se disputaron en el Ruca Quimey de Cutral Có.

En 2021, el albinegro enfrentó a Colón de Santa Fe en Paraná y fue derrota por 1-0. La última participación data del 2022, cuando sufrió un 0-5 frente a Vélez en cancha de Lanús.

El batacazo de Sol de Mayo y la participación de Roca

Sol de Mayo jugó la Copa Argentina en 2017, 2019 y 2023. En su debut, el equipo viedmense perdió por 3-0 ante Defensa y Justicia en cancha de Banfield. Pero la gran sorpresa la daría dos años después, cuando en Santa Fe eliminó desde el punto penal (2-2 en el tiempo reglamentario) a Rosario Central, quien era el vigente campeón.

El último antecedente del conjunto capitalino fue caída por 3-1 ante Lanús. El duelo se disputó en la cancha de Estudiantes de Caseros.

El equipo de Viedma obtuvo el mejor resultado de los zonales.

Deportivo Roca fue el último rionegrino que debutó en la competencia. En 2019, el Naranja, que competía en el Federal A, enfrentó en Quilmes a Mitre de Santiago del Estero. Luego de un partido parejo, un gol en la última del partido marcó la eliminación de Roca.