¡Todo listo!: Cerúndolo y Tirante, los elegidos para abrir la serie de la Copa Davis ante Turquía en el Ruca Che

La espera terminó y faltan apenas horas para que comience la histórica serie entre Argentina y Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El Ruca Che ya está listo para recibir el cruce y este viernes quedaron definidos los protagonistas que saldrán a la cancha durante el fin de semana.

Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante serán los dos singlistas argentinos. La elección del capitán Javier Frana se dio en una disputa muy pareja por el segundo lugar, en la que también estaba Mariano Navone, pero finalmente el capitán se inclinó por el tandilense.

Cerúndolo, el encargado de abrir

El primer partido será este sábado desde las 12, cuando la mejor raqueta nacional, Francisco Cerúndolo, actual 23° del ranking ATP, enfrente a Yanki Erel. El porteño viene de alcanzar los octavos de final del US Open y será el encargado de poner en marcha la serie ante el primer singlista turco.

Serie confirmada ante Turquía 🇹🇷✅ pic.twitter.com/B9jTAYbOm4 — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 18, 2026

Erel, de 25 años, es zurdo y ocupa actualmente el puesto 329° del ranking ATP, aunque llegó a ser 280° en agosto de este año. Tiene 13 títulos profesionales, todos correspondientes al circuito ITF, y ya cuenta con experiencia en Copa Davis.

El turco debutó en la competencia en 2021 y acumula cinco triunfos y seis derrotas. En su última presentación, ante Eslovenia, consiguió una victoria en singles frente a Bor Artnak por 7-6 (2) y 6-1. También ganó el partido de dobles junto a Ergi Kirkin, ausente para Turquía en Neuquén.

Tirante, segundo singlista

En el segundo turno será el momento de Thiago Tirante, quien fue elegido por Frana para completar la pareja de singlistas. El tandilense ocupa actualmente el puesto 52° del ranking ATP, después de haber comenzado la temporada en el 116°.

Thiago Tirante fue elegido por Javier Frana para ser el segundo singlista del equipo argentino. (Foto: Prensa AAT)

Tirante está atravesando una gran temporada y actualmente ocupa el puesto 52° del ranking ATP, después de haber comenzado el año en el 116°. En el Masters 1000 de Cincinnati logró una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar a Novak Djokovic, un triunfo que marcó su gran crecimiento durante la temporada.

Su rival será Mert Alkaya, de 1,78 metros y diestro. El turco tiene tres títulos profesionales, todos obtenidos en torneos ITF sobre canchas duras, y tuvo su gran salto en septiembre de 2025, cuando consiguió su primer título M15 en Túnez.

Alkaya solamente disputó una serie de Copa Davis hasta el momento, en febrero de este año. En aquella oportunidad derrotó al esloveno Sebastian Dominiko por 7-5 y 7-6 (4), en una hora y 47 minutos.

El dobles ya está confirmado

El domingo la jornada comenzará con el partido de dobles. Como era de esperar, Argentina saldrá a la cancha con Andrés Molteni y Guido Andreozzi, mientras que Turquía presentará a Tincay Duran y Arda Azkara.

Pega Andreozzi, está atento Molteni (y Frana, atrás). La pareja argentina llega con buenos números a la serie con Turquía. (Prensa AAT)

En el Ruca Che, la dupla nacional compartirá cancha por primera vez desde 2019, cuando jugaron el Challenger de Santo Domingo. De todos modos, se conocen bien y tienen un saldo muy favorable como dupla: acumulan 21 partidos, con 16 victorias y solo 5 derrotas (76% de efectividad) y tres títulos en el bolso: Caltanissetta 2016, Szczecin 2019 y Buenos Aires 2019.

Del lado turco también habrá una pareja con antecedentes. Duran y Azkara fueron campeones juntos este año en el Challenger de Centurion II, donde ganaron los cuatro partidos que disputaron. Azkara, además, es el especialista en dobles del equipo y ocupa actualmente el puesto 203° del ranking mundial en esa modalidad.

Además, ya quedó establecido cómo se ordenarían los dos singles restantes en caso de que la serie llegue abierta a esa instancia. El primer partido enfrentaría a Francisco Cerúndolo con Mert Alkaya, mientras que en el segundo se medirían Thiago Tirante y Yanki Erel.

Un sorteo con presencia neuquina

El orden de los partidos quedó establecido durante el sorteo realizado este viernes en el Centro de Convenciones Domuyo. El encargado de sacar las bolillas fue Mariano Gaido, intendente de Neuquén, mientras que también estuvo presente el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa.

Durante su discurso, Figueroa destacó la posibilidad de recibir una competencia de este nivel fuera de los grandes centros deportivos del país. «Es muy importante para nosotros que el evento se realice en el interior del país. Es el torneo más austral del mundo», señaló.

El gobernador también agradeció a la Asociación Argentina de Tenis por la posibilidad de llevar la serie a Neuquén y remarcó el objetivo de que la provincia pueda mostrarse a través de acontecimientos deportivos de esta magnitud.

La eliminatoria se disputa al mejor de cinco puntos y el equipo que consiga tres victorias se queda con la serie. Este sábado será el turno de los dos primeros singles, con Cerúndolo-Erel desde las 12 y luego Tirante-Alkaya. El domingo continuará con el dobles y, de ser necesario, los dos cruces individuales restantes.