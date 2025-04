Torneo Apertura 2025: cómo quedarían los cruces de octavos de final

El empate sin goles entre Platense y Rosario Central le puso fin a la decimotercera fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y, con tres jornadas por delante, se palpitan los cruces de octavos de final.

Por el momento, los ocho clasificados de la Zona A serían Boca, Argentinos Juniors, Tigre, Huracán, Estudiantes, Barracas Central, Racing y Central Córdoba, mientras que Independiente Rivadavia y Defensa y Justicia cuentan con grandes chances de meterse.

Por su parte, en la Zona B entrarían Independiente, Rosario Central, San Lorenzo, River, Deportivo Riestra, Platense, Lanús e Instituto, con la sorpresa de que Vélez, último campeón de la Liga Profesional de Fútbol, estaría ausente en los duelos decisivos.

Los equipos que tienen asegurada su participación en los playoffs del campeonato local son Boca y Argentinos Juniors, por el Grupo A, mientras que Independiente, Rosario Central y San Lorenzo hicieron lo propio en el Grupo B.

De esta manera, por el momento, así quedarían los cruces de octavos de final del Torneo Apertura 2025:

· Boca (1° Zona A) vs. Instituto (8° Zona B)

· River (4° B) vs. Estudiantes (5° A)

· Rosario Central (2° B) vs. Racing (7° A)

· Argentinos Juniors (3° A) vs. Lanús (6° B)

· Independiente (1° B) vs. Central Córdoba (8° A)

· Tigre (4° A) vs. Riestra (5° B)

· Huracán (2° A) vs. Platense (7° B)

· San Lorenzo (3° B) vs. Barracas Central (6° A)

Los octavos de final, cuartos y semis del campeonato local, se jugarán en el estadio del mejor clasificado, a partido único, mientras que la final se llevará a cabo en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el domingo 1 de junio.