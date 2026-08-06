Plazo fijo tras el cambio de tasas: cuánto gano si deposito $10 millones a 30 días hoy, 6 de agosto de 2026

Los activos argentinos cotizaron a la baja esta semana, lo que impulsó reajustes en las tasas de plazos fijos de las entidades financieras. Este escenario vuelve a sembrar incertidumbre sobre el destino más conveniente para los pesos sobrantes.

Desde marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó la exigencia de una tasa de interés mínima para los depósitos a plazo fijo. De acuerdo a esta medida, cada entidad bancaria comercial tiene la posibilidad de definir de forma libre el rendimiento que ofrece a sus clientes según su propia estrategia y liquidez.

La estrategia resultó en la eliminación implícita de la tasa de política monetaria y, al liberarse a los bancos de la obligación de abonar un piso mínimo, se potenció la competencia por captar los ahorros de los usuarios.

Plazo fijo: tasas, banco por banco hoy, 6 de agosto

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Nación es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 19% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco Macro, con un rendimiento del 18,5%. A continuación, estos son las entidades que lideran la lista hoy, 6 de agosto:

Banco de la Nación Argentina: 19,25%

Banco Macro: 18.5%

Banco BBVA: 18,25%

ICBC: 17,7%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco Hipotecario S.A: 17%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Banco Santander: 16%

Banco Galicia: 17,5%

Por fuera de este top, el Banco Central relevó también los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Crédito Regional Compañía Financiera S.A, que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 23%.

Crédito Regional Compañía Financiera S.A: 23%

Reba Compañía Financiera S.A: 23%

Banco Meridian: 22,25%

Banco VOII: 22%

Banco CMF S.A: 22%

Banco Bica S.A: 22%

Banco Mariva: 21,5%

Bibank: 21,5%

Banco del Sol S.A: 21%

Banco de la Provincia de Córdoba S.A: 20,75%

Banco Dino S.A: 20%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%

Banco Masventas: 19%

Banco Tierra del Fuego: 19%

Banco Julio S.A: 19%

Banco de Comercio S.A: 19%

Banco del Chubut S.A: 19%

Banco de Formosa S.A: 18,5%

Banco Comafi S.A: 17%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%

Plazo fijo: cuánto gano si deposito $10 millones a 30 días

De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, un plazo fijo tradicional de $10.000.000 constituido en una sucursal genera $135.616,44 de intereses al cabo de 30 días, con una TNA del 16,50%. Es decir, el total que se gana es de $10.135.616,44.

Si ese mismo depósito se realiza a través de home banking o de los canales electrónicos, la rentabilidad aumenta gracias a una TNA del 19,25%. En ese caso, el rendimiento asciende a $158.219,18 por el mismo periodo. De acuerdo a esto, el total que se gana es de $10.158.219,18.

La entidad bancaria recordó que el monto mínimo para realizar un plazo fijo es de $1.500 si se realiza en una sucursal y $500 si se hace por la web. En tanto, el mínimo del plazo deberá ser a 30 días, mientras que el máximo podrá ser a 370 días por sucursal y 720 días por el canal electrónico.