ANMAT prohibió lotes de dos cremas Átomo y un jarabe tras el robo de medicamentos: cuáles son

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución y uso en todo el país de dos lotes de cremas desinflamantes Átomo y tres lotes de un jarabe, luego de que los productos fueran robados durante distintos hechos delictivos ocurridos en plantas industriales.

Las medidas fueron oficializadas a través de las Disposiciones 4753/2026 y 4754/2026, con el objetivo de evitar riesgos para la salud de quienes puedan adquirir estos medicamentos por fuera del circuito legal.

Qué lotes de Átomo Desinflamante prohibió la ANMAT

Mediante la Disposición 4753/2026, el organismo dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de los siguientes productos elaborados por Gramon Millet S.A.:

Átomo Desinflamante Forte crema x 100 g – Lote 00023 – Vencimiento 05/2028 .

– – Vencimiento . Átomo Desinflamante Clásico crema x 110 g – Lote 00214 – Vencimiento 05/2028.

Según informó la ANMAT, la decisión fue tomada luego de que la empresa denunciara el robo de ambos lotes durante un hecho delictivo ocurrido en una planta donde los productos estaban siendo acondicionados.

La firma aclaró que los medicamentos sustraídos nunca llegaron a comercializarse y que las unidades restantes de esos lotes fueron enviadas a destrucción. Sin embargo, el organismo resolvió prohibirlos porque se desconoce la condición y el estado de conservación de los productos robados, por lo que no es posible garantizar su seguridad, calidad e integridad.

También prohibieron tres lotes de un jarabe

A través de la Disposición 4754/2026, la ANMAT adoptó la misma medida para el siguiente medicamento:

ZETROTRAX, jarabe por 240 ml – Lotes EAIB6, EAIB7 y EAIB8.

La resolución se originó a partir de una denuncia presentada por Laboratorios Dalban, que informó el robo de distintos medicamentos durante un hecho ilícito ocurrido en su planta ubicada en Haedo.

De acuerdo con la empresa, los frascos sustraídos todavía no habían sido colocados en sus estuches, aunque ya contaban con la etiqueta oficial que identificaba el producto, el número de lote y la fecha de vencimiento. Tras detectar el faltante, la compañía realizó la conciliación del stock y presentó la correspondiente denuncia policial.

Por qué la ANMAT tomó esta decisión

El organismo explicó que, al desconocerse las condiciones en las que permanecieron los medicamentos robados, no puede garantizarse que mantengan los estándares de seguridad, calidad y eficacia exigidos para su uso.

Por ese motivo, dispuso la prohibición preventiva de estos lotes en todo el territorio nacional y recomendó no adquirir ni utilizar ninguna unidad que corresponda a los números de lote informados.

En caso de encontrar alguno de estos productos en comercios o canales de venta, la ANMAT aconseja evitar su compra y realizar la denuncia correspondiente para prevenir riesgos sanitarios.