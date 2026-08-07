Aumento de jubilaciones en agosto 2026: ¿cuáles son los nuevos montos y fechas de cobro?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene todo listo para iniciar las acreditaciones de agosto 2026, bajo el esquema de movilidad previsional fijado por el Decreto 274/2024.

Sobre la base de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio reportado por el INDEC, los haberes de ANSES recibirán un incremento del 1,89%.

Según proyecciones, este ajuste redefine las escalas básicas de la clase pasiva, mientras los beneficiarios aguardan la oficialización del decreto del Poder Ejecutivo que ratifique la entrega del refuerzo extraordinario de contingencia económica.

Agosto 2026: los montos previstos por ANSES para los jubilados

La actualización por inflación modifica los valores monetarios del régimen contributivo y asistencial, perteneciente al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

A la espera de la publicación del texto normativo en el Boletín Oficial, los cálculos técnicos de ANSES para agosto 2026 ubican las escalas estimadas para los jubilados de la siguiente manera:

Jubilación Mínima Base : registrará un incremento por movilidad que llevará el haber piso a $419.775,92.

: registrará un incremento por movilidad que llevará el haber piso a $419.775,92. Cobro con Bono Extraordinario : de mantenerse la asignación del plus de $70.000, el ingreso de bolsillo unificado para la escala inicial alcanzará los $489.775,92 a nivel nacional (mientras que el haber máximo del sistema se elevará a $2.824.694,49). Para quienes superen la mínima pero no alcancen el techo fijado, el bono se liquidará de forma proporcional .

: de mantenerse la asignación del plus de $70.000, el ingreso de bolsillo unificado para la escala inicial alcanzará los $489.775,92 a nivel nacional (mientras que el haber máximo del sistema se elevará a $2.824.694,49). Para quienes pero no alcancen el techo fijado, el . PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC): la Pensión Universal para el Adulto Mayor ascenderá a $335.820,74 ($405.820,74 con el refuerzo), mientras que las PNC por invalidez laboral y vejez treparán a $293.843,15 ($363.843,15 totales con el plus).

ANSES jubilaciones agosto 2026: ¿qué pasa con el pago de la zona patagónica?

Para los residentes de Río Negro y Neuquén, es indispensable recordar que estas cifras se potencian sustancialmente por el cómputo del 40% por Zona Austral (Ley 19.485), un adicional regional que se aplica directamente sobre el haber básico y genera un valor de cobro significativamente superior en los cajeros locales.

Fechas oficiales en el calendario de pagos de ANSES: jubilados de la mínima y haberes altos en agosto 2026

El ordenamiento operativo diseñado por la Administración Nacional de la Seguridad Social distribuirá las fechas de cobro, exclusivamente, por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El calendario de pagos de ANSES para jubilados contempla además una pausa a mitad de mes, por el feriado nacional del 17 de agosto:

Jubilados que perciben hasta un haber mínimo

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto 2026.

lunes 10 de agosto 2026. DNI terminado en 1: martes 11 de agosto 2026.

martes 11 de agosto 2026. DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto 2026.

miércoles 12 de agosto 2026. DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto 2026.

jueves 13 de agosto 2026. DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto 2026.

viernes 14 de agosto 2026. Lunes 17 de agosto: Sin actividad bancaria por el feriado nacional del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Sin actividad bancaria por el feriado nacional del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. DNI terminado en 5: martes 18 de agosto 2026.

martes 18 de agosto 2026. DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto 2026.

miércoles 19 de agosto 2026. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto 2026.

jueves 20 de agosto 2026. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto 2026.

viernes 21 de agosto 2026. DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto 2026.

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto 2026.

martes 25 de agosto 2026. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto 2026.

miércoles 26 de agosto 2026. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto 2026.

jueves 27 de agosto 2026. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto 2026.

viernes 28 de agosto 2026. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto 2026.

En paralelo con el pago previsional, la Administración Nacional de la Seguridad Social reajustará un 1,89% los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del salario familiar (SUAF).

Para auditar las liquidaciones de forma remota, los titulares o apoderados pueden ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la app Mi ANSES o su sitio web oficial, garantizando la verificación transparente de sus recibos digitales antes de concurrir a las sucursales bancarias.