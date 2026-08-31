Tras el título mundial, Majo Granatto pidió «más inversión para el deporte»

Las Leonas regresaron al país después de consagrarse campeonas del mundo por tercera vez. El seleccionado argentino venció a Países Bajos en la final del Mundial de hockey sobre césped femenino y, tras los festejos, arribó a Ezeiza con la Copa del Mundo.

En el aeropuerto, la capitana del equipo, María José Granatto, habló con los medios presentes y destacó la importancia de invertir en el deporte y auguró que «sea un puntapié para que todo mejore».

«Es un poco nuestra esencia, lo que hace a nosotras. Sabemos que, como argentinas, todo nos cuesta un poquito más, pero ojalá que esto sea un puntapié para que todo mejore», indicó.

"Si hicimos esto con lo que teníamos imaginate con más apoyo. Hay que poner más inversión en el deporte"



María José Granatto, capitana de Las Leonas, dijo que "como argentinas todo cuesta un poco más" y señaló: "Espero que esto sea un puntapié para que las condiciones mejoren". pic.twitter.com/pceSDtAiJw — Corta (@somoscorta) August 31, 2026

Luego al ser consultada sobre lo que necesitan para mejorar, la capitana fue contundente. «Necesitamos mucho más inversión en el deporte. El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad. Y creo que nosotras como equipo intentamos transmitir también esos valores. Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imaginate con más apoyo», aseguró.

Además del pedido de mayor inversión, Granatto se refirió al camino recorrido por el equipo hasta conseguir la tercera Copa del Mundo. La capitana destacó los años de trabajo y las derrotas que debió atravesar el seleccionado antes de volver a consagrarse.

“Todos estos años de esfuerzo, años de soñarlo, muchas derrotas también. Muchas derrotas porque hubo que pasarlas para hoy poder levantarla. Y no cambio nada. Todo lo que vivimos, todo lo que trabajamos para que esto sea posible”, expresó.

Por último, aprovechó para mandarle un mensaje a todas las jóvenes que están dando sus primeros pasos en el deporte: » Que sueñen, que sueñen siempre. Con esfuerzo, con sueños y oportunidades a veces las cosas se dan. Que disfruten mucho que es el deporte más lindo del mundo», cerró.

Con el triunfo ante Países Bajos, Las Leonas volvieron a conquistar un Mundial y sumaron la tercera estrella de su historia, después de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.

Fernando Ferrara, DT de Las Leonas, habló en la llegada a Argentina

«El trabajo fue espectacular, muy preciso en detalle desde hace dos años. Y así se dio el torneo, que fue un torneo impecable desde el principio hasta el final», inició.

Y agregó: «Fue una mezcla de talento, coraje, buen juego y buena defensa. Hicimos familia. Hicimos todo basado en la confianza, desde el cuerpo técnico hasta las jugadoras».

«Pensamos que se lo ganábamos en la cancha y se lo ganamos por penales. Esta vez no se nos iba a escapar. No se nos iba a escapar para nada», cerró.