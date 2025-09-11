Tras la internación, Russo vuelve a dirigir un entrenamiento de Boca en la Bombonera

La jornada arrancó buenas noticias en Boca: Miguel Russo se reincorporó al trabajo y está al frente de la práctica de este jueves en la Bombonera que arrancó a las 15. El entrenador estuvo internado durante la semana pasada tras sufrir una infección urinaria.

Las prácticas fueron llevadas a cabo por su cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda, pero este jueves, el entrenador del Xeneize volvió a asumir su rol, justo antes de viajar a Rosario para enfrentar a Central, en un duelo más que especial para Russo.

Este regreso no fue de imprevisto ni impulsivo, sino que fue muy cuidado y consensuado con su familia. “Miguel iba recuperando fuerzas de a poco. Había comenzado a hacer actividades fuera de su casa en las últimas horas. Los médicos de Boca se habían involucrado en su recuperación junto con sus médicos personales”, contó el periodista Ezequiel Sosa en TyC Sports.

Además, reveló que Russo llevó a cabo una puesta a punto para estar óptimo: “Se armó un plan kinesiológico para que Russo pueda empezar a recuperar fuerzas”.

A pesar de su presencia en el entrenamiento, no está confirmado que Miguel Ángel Russo viaje a Rosario, pero sus ganas y su voluntad es estar presente junto al plantel de Boca.

Russo quiere estar en el Gigante de Arroyito ante Rosario Central

El deseo del entrenador era volver cuanto antes. Además de su enorme sentido de responsabilidad, su liderazgo y su amor por el trabajo, la visita al Gigante de Arroyito era algo que no quería perderse.

Rosario Central es su segundo hogar y la gente del Canalla lo tiene entre los máximos ídolos de su historia. Si bien le tocará enfrentarlo, quería sentir el calor del Gigante otra vez.

Por ahora, su presencia no está confirmada, pero todo parece indicar que Russo estará junto a la delegación en el viaje a Santa Fe. El DT se pondrá al frente del equipo y tendrá, seguramente, un reconocimiento inolvidable por parte de la gente de Central.