Triunfos argentinos para Tomás Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP de Hamburgo

La jornada argentina en el ATP 500 de Hamburgo dejó un saldo positivo antes de Roland Garros. Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli avanzaron a la segunda ronda del certamen alemán, mientras que Francisco Cerúndolo quedó eliminado.

Etcheverry (26°) y mejor argentino clasificado, tuvo un sólido debut frente al francés Terence Atmane (54°). El platense se impuso por 6-2 y 7-6 (4) en una hora y 40 minutos.

El tenista argentino mostró autoridad desde el inicio y fue muy efectivo con el primer servicio: ganó 30 de los 32 puntos disputados con ese golpe. Además, se destacó en la devolución y manejó el partido con mayor precisión que su rival.

En la próxima ronda tendrá un desafío exigente frente al estadounidense Tommy Paul, también ubicado en el puesto 26 del ranking y sexto preclasificado del torneo.

Carabelli reaccionó y selló un triunfo

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (68°) reaccionó tras un mal comienzo y derrotó al polaco Kamil Majchrzak (77°) por 1-6, 6-2 y 6-3, luego de dos horas de juego.

Camilo Ugo se metió en la segunda ronda del certamen alemán. (Foto: Getty)



El Brujo comenzó errático y acumuló varios errores no forzados, pero logró acomodarse con el correr del encuentro. Mejoró notablemente con el saque, elevó su efectividad en la devolución y mostró mayor solidez en los puntos decisivos.

La victoria le permitió avanzar a la segunda ronda, donde enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe (21°), uno de los candidatos del torneo.

Cerúndolo, eliminado del ATP 500 de Hamburgo

La nota negativa del día fue la eliminación de Francisco Cerúndolo (27°). El porteño tuvo un duro estreno ante el australiano Alex de Miñaur (9°), que se impuso por 3-6, 6-4 y 6-3 tras dos horas y nueve minutos de juego.

Cerúndolo arrancó mejor y se quedó con el primer set, pero fue perdiendo consistencia con el paso de los games. Cometió errores poco habituales y De Miñaur aprovechó la caída en el nivel para revertir el partido.

Ahora, el próximo objetivo del mayor de los hermanos Cerúndolo será Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, donde buscará recuperar terreno en el ranking ATP. El argentino no defenderá puntos en París, ya que el año pasado quedó eliminado en la primera ronda frente al canadiense Gabriel Diallo.

El otro argentino que tendrá acción en el torneo es Román Burruchaga (66°), quien debutará este martes frente al ítalo-argentino Luciano Darderi, reciente semifinalista del Masters 1000 de Roma y séptimo preclasificado del certamen alemán.

Con información de Infobae