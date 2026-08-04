Un cohete de SpaceX quedó a la deriva y se dirige hacia una posible colisión con la Luna

Una sección de un cohete Falcon 9 de SpaceX impactará contra la superficie de la Luna. Imagen ilustrativa generada con IA.

Un cohete de SpaceX que quedó a la deriva se encuentra en trayectoria de colisión con la Luna, más de un año después de haber lanzado dos módulos de alunizaje.

La etapa superior del cohete impactará de manera accidental contra la superficie lunar este miércoles. El choque excavará un cráter y levantará una nube de polvo y escombros que científicos y aficionados a la astronomía esperan observar con atención.

Un cohete de Elon Musk impactará contra la Luna y dejará un cráter de 27 metros de diámetro

El especialista en seguimiento de objetos espaciales Bill Gray estima que el impacto se producirá a 8700 kilómetros por hora, unas siete veces la velocidad del sonido, cerca del cráter Einstein, en el borde occidental iluminado de la Luna. Como el choque ocurrirá durante la madrugada, las mejores condiciones de observación se darán en el este de Estados Unidos y Canadá, así como en gran parte de Sudamérica.

Si bien los científicos no están especialmente preocupados por este fragmento de basura espacial, el episodio pone de relieve un problema cada vez mayor: la creciente cantidad de objetos que se acumulan en órbita.

«Allá arriba todo se está llenando demasiado“, dijo Gray, quien planea observar las consecuencias del impacto desde New Brunswick, Canadá.

Nunca fue la intención de SpaceX estrellar el cohete contra la Luna. Sin embargo, expertos espaciales señalaron que el accidente podría haberse evitado si la etapa superior hubiera sido desviada hacia una órbita alrededor del Sol.

Será el segundo caso conocido de un cohete fuera de servicio que impacta accidentalmente contra la Luna. En 2022, un segmento de un cohete chino abrió un par de cráteres en la cara oculta del satélite.

Para fortuna de los astrónomos, esta vez el choque ocurrirá en la cara visible de la Luna y liberará una energía equivalente a tres toneladas de TNT.

El destello del impacto, que durará menos de un segundo, probablemente será demasiado tenue para apreciarse, según los especialistas. Sin embargo, el material expulsado podría elevarse varios kilómetros sobre la superficie lunar y permanecer visible para los telescopios durante decenas de minutos.

«La gravedad en la Luna es baja y no hay viento que disperse el polvo“, explicó Benjamin Fernando, del Laboratorio Nacional de Los Álamos, quien alentó tanto a profesionales como a aficionados a realizar observaciones.

«Parte del motivo de nuestro interés en este evento es determinar hasta qué punto los impactos de escombros representan un riesgo para los futuros astronautas“, agregó en un correo electrónico.

Fernando calcula que el impacto dejará un cráter de unos 27 metros de diámetro y cinco metros de profundidad, demasiado pequeño para distinguirse desde la Tierra, aunque sí podrá ser observado por naves espaciales.

El Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA y el orbitador lunar surcoreano Danuri tomarán imágenes del lugar antes y después del impacto. Según Fernando y su equipo, el Danuri pasará a apenas unos pocos kilómetros del cohete de SpaceX dos minutos antes del choque.

La etapa abandonada del cohete —de unos 12 metros de largo y un peso cercano a los 4500 kilogramos— había puesto en órbita dos módulos privados de alunizaje el 15 de enero de 2025.

Uno de ellos, el Blue Ghost, de la empresa Firefly Aerospace, se convirtió en la primera nave privada en lograr un alunizaje completamente exitoso. El otro, perteneciente a la empresa japonesa ispace, terminó estrellándose.

Como los meteoritos y otros objetos naturales suelen impactar la Luna prácticamente sin previo aviso, los científicos sostienen que existe mucho por aprender a partir de colisiones de objetos fabricados por el ser humano cuya trayectoria puede seguirse con precisión.

Durante la era del programa Apolo, la NASA hizo chocar deliberadamente etapas de cohetes y módulos lunares contra la superficie para realizar mediciones sísmicas. Décadas más tarde, en 2009, también estrelló intencionalmente la nave LCROSS y su etapa superior para buscar hielo cerca del polo sur lunar.

Con la Luna convertida nuevamente en un destino prioritario para la exploración espacial, los científicos consideran fundamental mejorar el monitoreo de desechos y el control del tráfico espacial antes de que lleguen nuevas misiones robóticas y tripuladas.

Estados Unidos y China compiten por llevar astronautas a la Luna en los próximos años. Al mismo tiempo, SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, disputan el contrato para suministrar el módulo de alunizaje de la misión Artemis IV de la NASA, cuyos astronautas sucederán a los 12 integrantes del programa Apolo que caminaron sobre la superficie lunar.

«Este impacto no representará un problema“, señaló por correo electrónico el astrofísico retirado Jonathan McDowell. «Pero en un futuro en el que existan bases permanentes en la Luna, impactos similares sí serían un inconveniente, y necesitaremos dejar de abandonar etapas de cohetes en órbitas caóticas como esta“.

Agencia AP